Силкин: «В таких дерби не бывает фаворитов»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА в РПЛ.
Не считаю, что «Динамо» подходит к матчу с ЦСКА фаворитом. Да, ЦСКА немного споткнулся, но при этом команда показывала достаточно неплохой футбол в последних играх. Рано или поздно у армейцев выправится ситуация. Да и я бы не сказал, что «Динамо» выглядит окрылённым, потому что матч с «Балтикой» в Кубке был довольно тяжёлым.
В таких дерби не бывает фаворитов. Мы все видели, как «Спартак» сумел обыграть «Динамо», хотя все были уверены в победе бело-голубых. Всё непредсказуемо, как карта ляжет. Дерби — это своего рода кубковая игра. Единственное, последнее время матчи с ЦСКА складываются для «Динамо» более удачно, очки даются ЦСКА довольно непросто. Но в отдельно взятом матче это ни о чём не говорит.
Ранее по данному поводу дал комментарий экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин.