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Силкин: «В таких дерби не бывает фаворитов»

23 апреля 2022, 14:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА в РПЛ.

Не считаю, что «Динамо» подходит к матчу с ЦСКА фаворитом. Да, ЦСКА немного споткнулся, но при этом команда показывала достаточно неплохой футбол в последних играх. Рано или поздно у армейцев выправится ситуация. Да и я бы не сказал, что «Динамо» выглядит окрылённым, потому что матч с «Балтикой» в Кубке был довольно тяжёлым.

В таких дерби не бывает фаворитов. Мы все видели, как «Спартак» сумел обыграть «Динамо», хотя все были уверены в победе бело-голубых. Всё непредсказуемо, как карта ляжет. Дерби — это своего рода кубковая игра. Единственное, последнее время матчи с ЦСКА складываются для «Динамо» более удачно, очки даются ЦСКА довольно непросто. Но в отдельно взятом матче это ни о чём не говорит.

Ранее по данному поводу дал комментарий экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 14:23
Это дерби.
Cat01
Cat01
23 апреля в 14:18
Будет ничья
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