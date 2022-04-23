Силкин: «В таких дерби не бывает фаворитов»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА в РПЛ .

Не считаю, что «Динамо» подходит к матчу с ЦСКА фаворитом. Да, ЦСКА немного споткнулся, но при этом команда показывала достаточно неплохой футбол в последних играх. Рано или поздно у армейцев выправится ситуация. Да и я бы не сказал, что «Динамо» выглядит окрылённым, потому что матч с «Балтикой» в Кубке был довольно тяжёлым.