Наумов: «Мне нравится, как работает Кержаков в „Нижнем Новгороде“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался перед матчем РПЛ между «железнодорожниками» и «Нижним Новгородом».

У «Локомотива» нет запаса прочности, но, судя по прошлому матчу с «Сочи», команда играла на азарте, выглядела очень вдохновенно. Думаю, сегодня у «Локомотива» не должно быть особых проблем, и он выиграет.

У «Нижнего Новгорода» всё наоборот: положение такое, что в каждой игре нужно биться за каждое очко. «Нижний» безусловно будет огрызаться, постарается построить игру на контратаках. Они могут доставить «Локомотиву» трудности. Мне нравится, как работает Саша Кержаков в «Нижнем Новгороде». Видно, что у них хорошая атмосфера в команде, Саша поскрёб по сусекам, собрал и сделал неплохую команду.