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Наумов: «Мне нравится, как работает Кержаков в „Нижнем Новгороде“»

23 апреля 2022, 12:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался перед матчем РПЛ между «железнодорожниками» и «Нижним Новгородом».

У «Локомотива» нет запаса прочности, но, судя по прошлому матчу с «Сочи», команда играла на азарте, выглядела очень вдохновенно. Думаю, сегодня у «Локомотива» не должно быть особых проблем, и он выиграет.

У «Нижнего Новгорода» всё наоборот: положение такое, что в каждой игре нужно биться за каждое очко. «Нижний» безусловно будет огрызаться, постарается построить игру на контратаках. Они могут доставить «Локомотиву» трудности. Мне нравится, как работает Саша Кержаков в «Нижнем Новгороде». Видно, что у них хорошая атмосфера в команде, Саша поскрёб по сусекам, собрал и сделал неплохую команду.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 13:32
Нижний Новгород не вылетит, значит тренер решил задачу.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 13:16
Керж молодец.
pomor45
pomor45
23 апреля в 13:09
Наумов полагает, а Фортуна располагает.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 13:00
У Сани неплохо получается
Cat01
Cat01
23 апреля в 12:15
Радует его уверенность
lotsman
lotsman
23 апреля в 12:02
Не плохо работает. Нижний закрепится в РПЛ.
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