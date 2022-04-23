Шишкин: «Удивлён двум командам из первой лиги на такой стадии Кубка России»

Экс-игрок «Спартака» поделился впечатлениями от Кубка России.

Первое, что скажу: удивлен двум командам из ФНЛ на такой стадии Кубка. А когда узнал, что «Спартаку» достался «Енисей», мне сразу на ум пришел матч с «Тосно» также в Кубке в 2018 году... И этот полуфинал, мне кажется, для красно-белых даже важнее возможного финала. «Енисей» — очень хороший соперник, сейчас выдает прекрасную серию, располагается высоко в таблице. И «Спартак» может всех удивить, как, повторюсь, в том матче с «Тосно»... Думаю, надо очень хорошо настроиться и очень ответственно подойти к этому матчу. Стоит задача выиграть Кубок — и она уже близка.