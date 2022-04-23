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Шишкин: «Удивлён двум командам из первой лиги на такой стадии Кубка России»

23 апреля 2022, 09:59

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от Кубка России.

Первое, что скажу: удивлен двум командам из ФНЛ на такой стадии Кубка. А когда узнал, что «Спартаку» достался «Енисей», мне сразу на ум пришел матч с «Тосно» также в Кубке в 2018 году... И этот полуфинал, мне кажется, для красно-белых даже важнее возможного финала. «Енисей» — очень хороший соперник, сейчас выдает прекрасную серию, располагается высоко в таблице. И «Спартак» может всех удивить, как, повторюсь, в том матче с «Тосно»... Думаю, надо очень хорошо настроиться и очень ответственно подойти к этому матчу. Стоит задача выиграть Кубок — и она уже близка.

Ранее по данному вопросу высказался бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
23 апреля в 11:37
А могло быть и больше.
альсато
альсато
23 апреля в 11:20
ЭХ РОМА!)))))
МапС
МапС
23 апреля в 10:35
Что удивляться? Был же финал Тосно - Авангард.
Алания - Енисей тоже возможен.
lotsman
lotsman
23 апреля в 10:35
Ничего удивительного, такой у нас футбол.
Cat01
Cat01
23 апреля в 10:07
Ещё будут сюрпризы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 10:01
Я тоже им удивлён!
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