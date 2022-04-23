Куликов: «Как тренер может не приехать, не сообщить ничего?»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал об отъезде бывшего наставника команды Маркуса Гисдоля.
Было какое-то негодование: «Как тренер может не приехать, не сообщить ничего?» Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду.
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал об отъезде бывшего наставника команды Маркуса Гисдоля.
Было какое-то негодование: «Как тренер может не приехать, не сообщить ничего?» Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду.
От таких физруков как Гиздоль даже в обычное время избавляться нужно!!
От таких физруков как Гиздоль даже в обычное время избавляться нужно!!
обсуждать тренера - его задача выполнять установки тренера и его тактику игры..
обсуждать тренера - его задача выполнять установки тренера и его тактику игры..