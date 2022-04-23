Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Куликов: «Как тренер может не приехать, не сообщить ничего?»

23 апреля 2022, 10:06

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал об отъезде бывшего наставника команды Маркуса Гисдоля.

Было какое-то негодование: «Как тренер может не приехать, не сообщить ничего?» Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 14:01
Что бог не делает, все к лучшему. Зато не пришлось Гисдолю платить неустойку. Хоть какой-то плюс))
От таких физруков как Гиздоль даже в обычное время избавляться нужно!!
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 11:21
А ему плевать на Вас.
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 11:17
Не его дело ( полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова ),
обсуждать тренера - его задача выполнять установки тренера и его тактику игры..
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 апреля в 11:16
да ПУЩАЙ беГИТ-воздух чище будет))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 11:02
Наверное выполнял чью то комаеду!
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 10:07
Это позорное бегство называется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 