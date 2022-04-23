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Масалитин: «У ЦСКА наметился спад»

23 апреля 2022, 14:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказал ожидания от матча РПЛ между «армейцами» и «Динамо».

У ЦСКА наметился спад. Причём как физический, так и моральный. Не выигрывают четыре игры. Из этого кризиса надо выходить. На морально-волевых, надо работать на команду. Со «Спартаком» было огромное желание, но надо ещё прилагать голову. Просто так из этой ямы не выйдешь, нужно перебарывать себя. У «Динамо» всё стабильно. Команда показывает ровный футбол и претендует на чемпионство. Думаю, что в этой игре «Динамо» фаворит.

Ранее по данному поводу высказался полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 16:04
О спаде рано говорить
cska1948
cska1948
23 апреля в 16:04
Если быть точным, то спад наметился перед игрой с Уралом, а сейчас он в самом разгаре и конца ему не видно!
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 15:24
Спад произошёл у новичков, эйфория спала, а ЦСКА каким был таким и остался.
lotsman
lotsman
23 апреля в 15:17
Не спад. У них был небольшой прыжок, а сейчас всё вернулось на круги своя.))
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 15:06
Это точно - заметно.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 апреля в 14:48
Это так.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 14:33
Какой глазастый, а мы то и не заметили.
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 14:27
"Динамо" победит "через не могу",чего нынешний ЦСКА уже не умеет. Если выскакивал в конце матчей этого года ,так скорее вследствие "Госпожи Удачи",или благосклонности судейского корпуса.Хорошим итогом чемпионата будет 4-5 место,а после окончания сезона команда "уполовинится" и будет создаваться заново.Думаю,что появится главный тренер,а не "берёзовая роща".
drug01
drug01
23 апреля в 14:18
Надо играть до конца
beefs
beefs
23 апреля в 14:13
осмотрим у кого воли больше...
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