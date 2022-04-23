Масалитин: «У ЦСКА наметился спад»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказал ожидания от матча РПЛ между «армейцами» и «Динамо».

У ЦСКА наметился спад. Причём как физический, так и моральный. Не выигрывают четыре игры. Из этого кризиса надо выходить. На морально-волевых, надо работать на команду. Со «Спартаком» было огромное желание, но надо ещё прилагать голову. Просто так из этой ямы не выйдешь, нужно перебарывать себя. У «Динамо» всё стабильно. Команда показывает ровный футбол и претендует на чемпионство. Думаю, что в этой игре «Динамо» фаворит.