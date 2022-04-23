Захарян: «ЦСКА – сильная команда».

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от матча РПЛ против ЦСКА .

ЦСКА – сильная команда. Им не повезло с удалением. А так они могли забивать – два раза в штангу попали. Легионеры там классные, поэтому будет очень хорошая игра. Мы стараемся побеждать в каждом матче. Сейчас или потом – неважно. Выходим играть на победу. У ЦСКА атакующая команда, и мы играем в атаку. Никто не станет отсиживаться. Поэтому должна получиться интересная атакующая игра.