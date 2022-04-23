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Захарян: «ЦСКА – сильная команда»

23 апреля 2022, 12:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от матча РПЛ против ЦСКА.

ЦСКА – сильная команда. Им не повезло с удалением. А так они могли забивать – два раза в штангу попали. Легионеры там классные, поэтому будет очень хорошая игра. Мы стараемся побеждать в каждом матче. Сейчас или потом – неважно. Выходим играть на победу. У ЦСКА атакующая команда, и мы играем в атаку. Никто не станет отсиживаться. Поэтому должна получиться интересная атакующая игра.

Ранее по данному поводу высказался экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
24 апреля в 09:47
Если Акинфеев один раз в десяти, а то и более, случаях допустит ошибку, то его не надо перехваливать. А если Карраскаль в ОДНОМ случае из ПЯТИ отдаст точный пас и из ПЯТИ попыток обводки у него ОДНА удачная, то он СИЛЬНЫЙ футболист. Странная логика. И ещё. Почему, кто бы не тренировал ЦСКА, Акинфеев на протяжении многих лет лучший вратарь РПЛ. Почему на его игре не сказывается бездарность тренера? И почему при бездарном тренере полевые игроки теряют профессиональные навыки? Почему у них пропадают точные передачи, обводки, своевременные открывания и т.д. Это что, Березуцкий даёт указание Карраскалю отдавать неточные передачи, это Березуцкий требует от него прежде чем отдать пас ОБЯЗАТЕЛЬНО попытаться и как правило безрезультатно, обвести соперника? Это под влиянием Березуцкого у Языджи перестали получаться острые подачи со штрафных ударов? Ну и т.д. Ещё раз скажу, что если бы это были действительно сильные игроки, то они без тренера, на классе должны побеждать Урал, Химки, Уфу. В спорте бытует мнение, что классный спортсмен не опускается ниже определённого уровня, а про сегодняшних армейских футболистах, за исключением Акинфеева и М.Фернандеса такого не скажешь.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 18:13, ред.
Кстате, не перехваливайте Акинфеева, он- далеко не всегда бывает лучшим. Вспомнить, хотябы, второй гол в игре с Динамо. Типичный гол в стиле Пильгуя....
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 17:36, ред.
Во всех линиях, эта команда сильная, на уровне ПЛ России, разумеется. Какая бы ни была сильная команда, её, прежде всего- надо организовать, задать ей определенный стиль игры, рисунок, и тд, и тп. В противном случае- это стадо необученное. В этом плане, очень показателен К.Б.Бердыев!!! Во всех его командах быль стиль, было лицо. Сам Бердыев, в бытность свою, как игрок, был креативным, мыслящим футболистом! У меня, по сей день хранится статья из Советского спорта, отчёт об игре Динамо Москва- СКА Ростов, от 1979г., где автор, восторгается игрой Бердыева, который, тогда, играл в Ростове!!! Правильно, креативный футболист- и тренером стал мудрым!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
23 апреля в 16:11
И в каком месте эта команда сильная? Акинфеев не в счёт.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 апреля в 14:31
Добро пожаловать в мою давнюю команду из одного лица.Вторым будешь.
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 14:29
Они попали два раза в штанги(снайпера!),но Игорь спас от более знАчимого поражения.Так что...
Сп62
Сп62
23 апреля в 14:18, ред.
Матч на матч или игра на игру не приходится.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 14:10
С кем поведёшься от того и наберёшься !)))
Capral
Capral
23 апреля в 14:04
Товарищ из Твери, призываю Вас быть объективнее и признать, что братки- это трагедия Вашего ЦСКА. Деревянные в прошлом футболисты- никогда не станут думающими, мудрыми тренерами. Это- АКСИОМА!!! Простите за резкость, но, всегда больно смотреть, как гибнут великие клубы. Жду возвращения Торпедо в ПЛ!!! Ато ведь, так, можно совсем забыть, что была когдато команда, давшая футбольному миру столько выдающихся футболистов....
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 13:54
Братья на картинке на Слуцкого похожи...особенно правый)..символично...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
23 апреля в 13:53, ред.
Впервые за многие, многие годы, мне безразлична эта игра и результат неинтересен. Та унылость, которую ЦСКА показал в последних играх, привела меня к полному безразличию. Как сыграют, так и сыграют, мне все равно
Capral
Capral
23 апреля в 13:44
Команда сильная, тренер слабый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 апреля в 13:25
Туды, сюды обратно, о ёлки, как приятно. Галимая беготня будет. Без мысли. Без шахмат. Как у Чапая, с картохой.
pomor45
pomor45
23 апреля в 13:04, ред.
В этом матче интерес коней совпадает с интересом бомжей.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 12:52, ред.
Захарян: «ЦСКА – сильная команда».

Усиленная братьями из ларца одинаковых с лица !!!)
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 12:46
ЦСКА может взять реванш.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 12:38
Хотелось бы ничью...
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 12:30
Зрителям скучать не придется
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 12:28
Вот и увидим ! Что за матч будет
drug01
drug01
23 апреля в 12:14
Всё верно
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