Без чемпионств и с антирекордом. Те, по чьим стопам пойдёт тен Хаг

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22 апреля 2022, 23:53

До тен Хага в АПЛ работали восемь голландцев. «Соккер.ру» — о результатах их труда.

Что ждет «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага? Главный вопрос английского футбола на ближайшие несколько месяцев. Надо отметить, что при всей известности голландской футбольной и тренерской школы специалистов из Нидерландов в чемпионате Англии было не так много. Тен Хаг – лишь девятый голландский тренер в истории Премьер-Лиги. Давайте вспомним, насколько успешными были его предшественники. Спойлер: никто чемпионский титул так и не взял.

Руд Гуллит – «Челси» (1996-98), «Ньюкасл» (1998-99)

У первого голландского тренера в Премьер-Лиге был яркий старт тренерской карьеры в Англии. Он стал первым темнокожим тренером в Англии, который завоевал престижный трофей – выиграл с «Челси» Кубок Англии в 1997 году. Однако в АПЛ в том сезоне «Челси» стал лишь шестым. Через год клуб финишировал четвертым, но Гуллита уже в нем не было. Руда уволили в середине сезона-1997/98 после ссоры с руководством. Визит в «Ньюкасл», который за этим последовал, тоже не был продуктивным. Там он поссорился со звездными Аланом Ширером и Робом Ли. Гуллит привел «Ньюкасл» к 13-му месту в 1999 году, а затем ушел в отставку, не выиграв ни одного матча в пяти стартовых турах следующего сезона.

104 матча: 41 победа, 26 ничьих, 37 поражений, процент побед – 39.

Мартин Йол – «Тоттенхэм» (2004-07), «Фулхэм» (2011-13)

Йол набрал больше всех очков среди голландских тренеров АПЛ – 276. Несложный подвиг, если учесть, что он и матчей больше всех провел – 202, руководя «шпорами» и «дачниками». Мартин хорошо начал в «Тоттенхэме», став «Тренером месяца» уже на втором месяце пребывания в АПЛ . В итоге привел команду к пятому месту в лиге. Но в Лигу чемпионов пробиться не удалось. Особенно обидным это было в 2006 году, когда четвертое место ушло в последнем туре. Он был уволен из-за неудачного начала сезона в 2007 году, но через несколько лет вернулся в Премьер-Лигу, но с «Фулхэмом» прозябал в середине таблицы.

202 матча: 75 побед, 51 ничья, 76 поражений, процент побед – 37.

Гус Хиддинк – «Челси» (2009, 2015-16)

Еще одна история успеха «Челси» в Кубке Англии под руководством голландского тренера произошла в режиме экстренной помощи. Роман Абрамович дважды обращался к хорошо ему знакомому и горячо любимому в России специалисту с просьбой заменить уволенных тренеров. В 2009 году он сменил Луиса Фелипе Сколари, а в 2015-м – Жозе Моуриньо. Его первое пребывание на «Стэмфорд Бридж» продолжалось всего четыре месяца, но Хиддинк привел «синих» к третьему месту в АПЛ , к полуфиналу Лиги чемпионов и победе в Кубке Англии. Хиддинк снова пришел на помощь после провала «Челси» под началом Моуриньо в декабре 2015 года, когда «синие» опустились на 16-е место. С голландцем они финишировали десятыми.

34 матча: 18 побед, 12 ничьих, 4 поражений, процент побед – 53.

Рене Мёленстеен – «Фулхэм» (2013-14)

Мёленстеен чаще занимал второстепенные роли, и на первый план не выходил. Он провел немало времени в системе «Манчестер Юнайтед». Потом стал ассистентом главного тренера в «Фулхэме», где пошел на повышение, заменив Йола. Но не продержался у руля команды и одного сезона. В ноябре он команду возглавил, а уже в феврале покинул, набрав 10 очков в 13 матчах. Его «Фулхэм» опустился на дно турнирной таблицы. В итоге клуб нанял Феликса Магата – третьего тренера за сезон. Но даже он не смог спасти «дачников», и те свалились в Чемпионшип.

13 матчей: 3 победы, 1 ничья, 9 поражений, процент побед – 23.

Рональд Куман – «Саутгемптон» (2014-16), «Эвертон» (2016-17)

Куман был великим футболистом, а вот его тренерские характеристики до сих пор вызывают массу споров. Его тренерская карьера напоминает американские горки с очень крутыми подъемами и крайне болезненными падениями. Причем с АПЛ у него связаны не лучшие воспоминания. С «Саутгемптоном» он начал очень бодро, даже поднял на старте сезона команду на второе место, но завершил чемпионат седьмым.

В следующем сезоне «святые» заняли уже шестое место и впервые в истории вышли в групповой турнир Лиги Европы. За время работы в «Саутгемптоне» он трижды признавался «Тренером месяца» в АПЛ . И Кумана переманили в «Эвертон», где он сменил Роберто Мартинеса. И вот там пошло все наперекосяк.

В первом сезоне он вывел команду в квалификацию Лиги Европы. Но «ирискам» пришлось потратить 150 миллионов фунтов за два трансферных окна под руководством Кумана. И эффекта эти траты особо не имели. (Как почти всегда у «Эвертона»). В результате кошмарного начала сезона в 2017 году «Эвертон» оказался в зоне вылета, и Кумана уволили в октябре.

123 матча: 55 побед, 27 ничьих, 41 поражение, процент побед – 45.

Луи ван Гал – «Манчестер Юнайтед» (2014-16)

У МЮ уже была попытка выкарабкаться за счет голландца. Только ставку делали на очень опытного наставника, видавшего многое. Ван Гал очень ярко запомнился многим за время пребывания на «Олд Траффорд», но в основном это не касалось футбола. Скорее речь о его поведении и словах. Ван Гал привел «Юнайтед» к победе в Кубке Англии в 2016 году, но в Премьер-Лиге с ним клуб занимал четвертое и пятое места. Болельщиков завоевать голландец не смог, и сам не очень тепло вспоминает МЮ . Свой совет тен Хагу по этому поводу даже давал.

76 матчей: 39 побед, 19 ничьих, 18 поражений, процент побед – 51.

Дик Адвокат – «Сандерленд» (2015)

Экс-тренер «Зенита» и сборной России пришел в «Сандерленд» в качестве временного наставника и спасателя. Со своей задачей, кстати, справился. Он пришел в качестве кризисного менеджера и уберег команду от вылета. Но в начале следующего сезона все порушилось. «Сандерленд» застрял в зоне вылета, и Адвокат уже в октябре ушел со своего поста. Это было стремительно.

17 матчей: 3 победы, 6 ничьих, 8 поражений, процент побед – 18.

Франк де Бур – «Кристал Пэлас» (2017)

Потомки будут гадать о том, что же это было. Де Бур стал рекордсменом – это постоянный (то есть не временно исполняющий обязанности) тренер, который меньше всего управлял командой в Премьер-Лиге. Всего четыре игры. Без набранных очков, без забитых мячей. Моуриньо назвал его худшим тренером в истории АПЛ . Может показаться, что де Бур был временным тренером, но «Кристал Пэлас» подписал с ним контракт на три года. А получилось всего десять недель. Позднее де Бур признался, что у «Кристал Пэлас» просто не было игроков того качества, с которым он привык работать.

4 матча: 0 побед, 0 ничьих, 4 поражения, процент побед – 0.