Бускетс опередил Иньесту по количеству матчей за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс теперь единолично занимает третье место по матчам за каталонский клуб.
Поединок против «Реала Сосьедад» стал для хавбека 675-м в футболке «сине-гранатовых».
По этому показателю Бускетс опередил Андреса Иньесту и уступает лишь Хави (767) и Лионелю Месси (778).
Ох и будет тяжело Барсе когда он уйдёт! Кессье - другого конечно плана игрок! Нико - есть задатки но работать ещё и работать! Надеюсь Буси будет в бодром здравий и хорошей форме ещё сезона 2 минимум. Лучший ЦОП однозначно
Ох и будет тяжело Барсе когда он уйдёт! Кессье - другого конечно плана игрок! Нико - есть задатки но работать ещё и работать! Надеюсь Буси будет в бодром здравий и хорошей форме ещё сезона 2 минимум. Лучший ЦОП однозначно