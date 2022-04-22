Бускетс опередил Иньесту по количеству матчей за «Барселону»

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22 апреля 2022, 07:06

Полузащитник «Барселоны» теперь единолично занимает третье место по матчам за каталонский клуб.

Поединок против «Реала Сосьедад» стал для хавбека 675-м в футболке «сине-гранатовых».

По этому показателю Бускетс опередил и уступает лишь (767) и (778).