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Бускетс опередил Иньесту по количеству матчей за «Барселону»

22 апреля 2022, 07:06
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс теперь единолично занимает третье место по матчам за каталонский клуб.

Поединок против «Реала Сосьедад» стал для хавбека 675-м в футболке «сине-гранатовых».

По этому показателю Бускетс опередил Андреса Иньесту и уступает лишь Хави (767) и Лионелю Месси (778).

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Все комментарии
протон
протон
22 апреля в 16:45
Хави с Иньестой это были боги. Все таки лучшее время было в начале 2010х как в экономике, так и в футболе, тот сплав футболистов на рассвете Месси и Роналду, бесподобных Хави с Иньестой, это был максимальный уровень футболистов.
Ох и будет тяжело Барсе когда он уйдёт! Кессье - другого конечно плана игрок! Нико - есть задатки но работать ещё и работать! Надеюсь Буси будет в бодром здравий и хорошей форме ещё сезона 2 минимум. Лучший ЦОП однозначно
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 13:05
Такие рекорды под силу только пенсионерам.
FANLIVE
FANLIVE
22 апреля в 11:26
Сложно Замену искать такому как Бускетс, потянет ли тот же самый Кесье..эхх..увидим..
Elliada
Elliada ответ swed27 (раскрыть)
22 апреля в 11:16
Чтобы догнать Месси, нужно 2-3 года во всех играх играть. Учитывая его возраст, это практически невозможно
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 08:46
Поздравляю его с этим достижением!
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 08:34
Месси все , уже ничего не добавит.
swed27
swed27
22 апреля в 08:14
Надо догнать Месси
Gahi
Gahi
22 апреля в 08:11
Молодец Бускетс, Хави считает его лучшим опорным полузащитником в мире!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 07:43
Пора Бускетсу замену искать. Очень нестабильно играет. Много просто провальных матчей. Пора мужичку либо заканчивать, либо поискать клуб попроще . Подсел мужичок явно, нет уже прежнего азарта, много инертности в игре, часто ошибается, очень часто. Былые заслуги очков не прибавят команде.
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 07:24
Думаю не догонит Хави
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 07:13
Бускетс красавчик.
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