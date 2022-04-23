Кержаков: «„Локомотив“ победил заслуженно»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о поражении своей команды от «Локомотива» (1:2). Нижегородцы остались в меньшинстве на 72-й минуте из-за удаления хавбека Ильи Берковского.
Начали матч неплохо, до пропущенного мяча владели преимуществом. Пропустили гол, стали не соблюдать установку, схему, случился хаос, соперник получил больше пространства. До удаления «Локомотив» владел преимуществом, а после ребята перестали бояться, хорошо себя проявили. Соперник заслуженно победил.
Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи. Мы не понимаем, почему примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная.
Уверенность в отрыве от зоны стыков у нас есть. У нас много моментов, с реализацией есть проблемы, тренируемся. Желательно, чтобы до конца чемпионата начало залетать.
Удаления там не было даже близко. Ну что значит "мог не наступать он что кенгуру что бы опираться на хвост"? у него, что, сзади пониже спины где-то глаза есть? как он мог увидеть, куда наступает?
Турбин очередной раз испортил игру, что характерно для этого судьи.
В первом тайме вообще в одну сторону свистел. Живоглядову карточку ни за что дали. Петрову Гоцук с локтя зарядил, даже фол не зафиксировал.
Удаления там не было даже близко. Ну что значит "мог не наступать он что кенгуру что бы опираться на хвост"? у него, что, сзади пониже спины где-то глаза есть? как он мог увидеть, куда наступает?
Турбин очередной раз испортил игру, что характерно для этого судьи.
В первом тайме вообще в одну сторону свистел. Живоглядову карточку ни за что дали. Петрову Гоцук с локтя зарядил, даже фол не зафиксировал.