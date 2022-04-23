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Кержаков: «„Локомотив“ победил заслуженно»

23 апреля 2022, 19:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о поражении своей команды от «Локомотива» (1:2). Нижегородцы остались в меньшинстве на 72-й минуте из-за удаления хавбека Ильи Берковского.

Начали матч неплохо, до пропущенного мяча владели преимуществом. Пропустили гол, стали не соблюдать установку, схему, случился хаос, соперник получил больше пространства. До удаления «Локомотив» владел преимуществом, а после ребята перестали бояться, хорошо себя проявили. Соперник заслуженно победил.

Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи. Мы не понимаем, почему примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная.

Уверенность в отрыве от зоны стыков у нас есть. У нас много моментов, с реализацией есть проблемы, тренируемся. Желательно, чтобы до конца чемпионата начало залетать.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 00:26
Кержаков молодец - признание заслуженности поражения и ошибок в непростой турнирной ситуации и спорности судейских решений - все-же правильный тренерский путь
Удаления там не было даже близко. Ну что значит "мог не наступать он что кенгуру что бы опираться на хвост"? у него, что, сзади пониже спины где-то глаза есть? как он мог увидеть, куда наступает?
Турбин очередной раз испортил игру, что характерно для этого судьи.
В первом тайме вообще в одну сторону свистел. Живоглядову карточку ни за что дали. Петрову Гоцук с локтя зарядил, даже фол не зафиксировал.
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 22:04
Могла быть и ничья.
pomor45
pomor45
23 апреля в 21:30
Много в судействе субъективности. Вот и тут судье показалось, что игрок мог не наступить, а наступил. Саше показалось наоборот, но судье-то кажется вернее. И, главное, всем кажется, но никто не крестится, чтобы не казалось.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 21:30
Нижний на ничью мог расчитывать!
drug01
drug01
23 апреля в 20:41
Молодец... Верно сказал
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 20:31
рано ещё НН в в премьере находится
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 20:05
Весьма похоже на договорные, раз тренер проигравших так выступает.
lotsman
lotsman
23 апреля в 19:59
Нижний выглядел не плохо.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 19:56
Керж фигни не скажет)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 19:56
По игре это понятно было.
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