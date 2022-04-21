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Обляков: «Первый тайм ЦСКА был провальным. Чего-то боялись»

21 апреля 2022, 08:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о поражении от «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

После поражений всегда тяжело что-то сказать, первый тайм был провальный, чего-то боялись, хотя домашний стадион, ошибались в простых ситуациях, «Спартак» был опаснее. Во втором тайме нужно было отыгрываться, еще и в меньшинстве, но моменты были, две штанги — они были не за нас, к сожалению. Да и у «Спартака» тоже были контратаки — Игорь сыграл фантастически.

Если бы мы с первого тайма играли так, как начали играть во втором, то счет был бы другим. Хочется поблагодарить болельщиков, поддержка была просто невероятная, полный стадион, фантастическая атмосфера — сразу стало понятно, как давно нам этого не хватало. Впереди нас ждет дерби с «Динамо», рассчитываем на их поддержку, будем готовиться — смотреть надо только вперед. И меньше слов сейчас.

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Все комментарии
Capral
Capral
21 апреля в 11:21
Боялись не вы, боялся ваш тренер. Березуцкий- трагедия ЦСКА. Однако, еще есть люди, свято верующие в этого человека..... Вот уж, воистину, глупость человеческая границ не имеет.
112910415
112910415
21 апреля в 10:40
ну, по заслугам и честь !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 10:27
Юбиляров боялись, кого же ещё...
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 09:38
Игру решила рука.
Cat01
Cat01
21 апреля в 09:23
Меньше слов больше дела
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 09:16
Блин, ты вечно чето то обс....ешься.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 09:12
А перед игрой считали себя фаворитами...
ЧиП
ЧиП
21 апреля в 09:07, ред.
Чего боялись?
Просто Спартак навязал свою игру и еслиб не реализация моментов, вы вообще бы ничего не почувствовали 😁
Второй тайм пошли вабанк, а куда деваться?! 🤷‍♂️ Ну и тут особо не преуспели.
Закономернейшая победа СПАРТАКА! 🏆
Sylpheed
Sylpheed
21 апреля в 08:48
Итак, задачу на сезон в дисциплине "Удары в штангу" выполнены на отлично.
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