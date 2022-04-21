Обляков: «Первый тайм ЦСКА был провальным. Чего-то боялись»

Полузащитник ЦСКА высказался о поражении от «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

После поражений всегда тяжело что-то сказать, первый тайм был провальный, чего-то боялись, хотя домашний стадион, ошибались в простых ситуациях, «Спартак» был опаснее. Во втором тайме нужно было отыгрываться, еще и в меньшинстве, но моменты были, две штанги — они были не за нас, к сожалению. Да и у «Спартака» тоже были контратаки — Игорь сыграл фантастически.

Если бы мы с первого тайма играли так, как начали играть во втором, то счет был бы другим. Хочется поблагодарить болельщиков, поддержка была просто невероятная, полный стадион, фантастическая атмосфера — сразу стало понятно, как давно нам этого не хватало. Впереди нас ждет дерби с «Динамо», рассчитываем на их поддержку, будем готовиться — смотреть надо только вперед. И меньше слов сейчас.