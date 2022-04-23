МЮ потерял шансы попасть в Лигу чемпионов. Четвертое место в АПЛ поделят «Арсенал» и «Тоттенхэм»

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вчера, 18:36

Грустный, грустный «Ман Юнайтед».

Претендентов на попадание в топ-4 АПЛ осталось двое

В будущем сезоне Северный Лондон увидит матчи Лиги чемпионов. После победы «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» это можно утверждать едва ли не официально. В Манчестере Лига чемпионов тоже будет, но только на стадионе «Сити», в то время как Эрик тен Хаг в своем дебютном сезоне у руля «Юнайтед» в лучшем случае поборется за победу в Лиге конференций. Чем не трофей? Может быть, для начинающей новую главу своей истории команды оно и к лучшему. Можем придумать и другие успокаивающие фразы для фанатов МЮ .

Матч на «Эмирейтс» имел определяющее значение с точки борьбы за топ-4. После успеха «канониров» можем констатировать следующую ситуацию в турнирной таблице: «Арсенал» занимает четвертое место (60), «Тоттенхэм» идет пятым (57), дальше МЮ (54) и «Вест Хэм» (53). Отставание «красных дьяволов» от четвертой строчки за четыре тура до финиша составляет 6 очков, но это не полная картина: «Арсенал» провел на один матч меньше, чем «Ман Юнайтед», а у «Тоттенхэм» две игры в запасе.

«Шпоры» уже сегодня могут сравняться с соседями, если обыграют «Брентфорд», а вот лигочемпионская песенка МЮ спета. Должно произойти чудо, чтобы оба клуба из Северного Лондона растеряли свое преимущество. И даже если «Арсенал» и «Тоттенхэм» начнут ошибаться и дадут призрачную надежду, давайте будем объективны: позади них сейчас сломленная команда, сумевшая в последних пяти турах выиграть только у «Норвича» и проигравшая два последних матча с общим счетом 1:7.

Во встрече двух неорганизованных команд больше повезло «Арсеналу»

«Арсенал» набрал важные три очка. У команды Микеля Артеты, в отличие от их сегодняшних противников, есть шанс завершить сезон на мажорной ноте, при этом матч на «Эмирейтс» был абсолютно обычным для «Арсенала» и МЮ в их нынешнем состоянии. «Канониры» взяли верх в равной игре двух не слишком здорово организованных и управляемых команд за счет эпизодов, сложившихся удачно. В другой день могло быть 1:3 вместо 3:1 при абсолютно таком же соотношении сил на поле.

«Арсенал» быстро открыл счет при попустительстве защиты МЮ , а удвоить преимущество удалось на исходе получаса игры: в одном эпизоде с помощью VAR был отменен гол Нкетиа и назначен пенальти: Букайо Сака воспользовался вторым шансом и все-таки сделал счет 2:0 с «точки». Между двумя голами «Арсенала» у МЮ было несколько возможностей отыграться: ошибка Рамсдейла едва не обернулась большими неприятностями, Далот попал в перекладину, а еще было две претензии на пенальти. И если падение Эланги вряд ли тянуло на суровую санкцию, то игра рукой Седрика Соареша — вполне.

Крейг Поулсон все-таки назначил одиннадцатиметровый в ворота «Арсенала» за игру рукой (на этот раз Тавареша), но взявшийся исполнять Фернандеш попал в штангу с внешней стороны. Второй раз в сезоне Бруну мажет с «точки», в то время как Криштиану Роналду находится на поле. Впервые это случилось в матче против «Астон Виллы» на «Олд Траффорд». Сам КриРо забил в первом тайме, а его гол во второй половине был отменен из-за сантиметрового офсайда. Еще один эпизод, который решился в пользу «Арсенала» за счет мелочей. А вот бронебойный удар Джаки не мелочь. Классно получилось. Гранит метров с 27 положил мяч в ворота Де Хеа и установил окончательный счет — 3:1.

Факты и цифры

- Криштиану Роналду забил в ворота «Арсенала» свой 100-й мяч в Английской Премьер-Лиге, став четвертым футболистом, кому удалось отличиться 100 раз в футболке «Ман Юнайтед» (после Гиггза, Скоулза и Руни). Кроме того, португалец стал первым футболистом, которому удалось забить 100+ голов и в АПЛ , и в испанской Ла Лиге, где он играл за «Реал».

- Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуйар остался в запасе своей команды. Защитник проводит ужасный сезон, а накануне встречи с «Арсеналом» стало известно, что Магуайру угрожают расправой: злоумышленник пообещал заложить бомбу в дом Харри в том случае, если он в течение 72 часов не покинет «Манчестер Юнайтед».

- В прошлом сезоне «Арсенал» набрал 61 очко (8-е место) по итогам чемпионата Англии. Сейчас у «канониров» уже 60 очков, а впереди еще пять матчей.

- Бруну Фернандеш стал первым за почти четверть века футболистом «Манчестер Юнайтед», не сумевшим реализовать два пенальти в рамках одного сезона АПЛ . В прошлый раз такое случалось с Тедди Шерингемом в кампании 1997/98. Показательно, что в обоих случаях португалец не попал в створ ворот.

- Команда Ральфа Рангника проиграла четыре подряд гостевых матча в чемпионате Англии: серия началась 6 марта с поражения от «Манчестер Сити» (1:4), продолжилась неудачами в играх с «Эвертоном» (0:1), «Ливерпулем» (0:4) и «Арсеналом» (1:3). В последний раз такое случалось с МЮ 41 год назад: с декабря 1980-го по март 1981-го проиграли шесть матчей подряд в чемпионате.