Березуцкий не умеет перестраиваться по ходу матчей. У ЦСКА серия без побед и поражение от «Спартака»

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вчера, 10:18

Пошли осечки, усилий Языджи не хватает.

«Армейцы» редко отыгрываются, если пропускают

Когда ЦСКА пропускает первым, то почти наверняка проигрывает. Так было в 7 из 9 случаев в этом сезоне. У команды всего семь поражений, то есть каждый раз Акинфеев пропускал первым, его команда пыталась отыграться – иногда даже удавалось, как против «Химок», но затем шли новые ошибки в защите. Итог одинаковый – Березуцкий почти всегда проигрывает, если матч начался не по плану.

Исключением стала лишь победа над «Крыльями Советов», но Эджуке и Чалов больше не спасают «армейцев». Даже ничьи вырывали, пропустив первыми, редко. Не стоит путать с умением забить гол на последних минутах, это умение у Языджи или Фернандеса не отнять. Но когда пропустили от «Спартака» в Кубке России в середине первого тайма, то отыграться не сумели – еще одно доказательство, что Березуцкий плохо справляется с разворотом игры, если сразу не клеится ничего победного. Выйти из мировой на победу может, а отыгрываются редко.

Акинфеев может смело предъявить претензии обороне

Крики, матерные выражения, активная жестикуляция после пропущенных мячей от Игоря Владимирова – часть футбольного фольклора. Акинфеев редко берет ответственность за пропущенные мячи на себя, такой у него характер и тип темперамента, но одновременно этот голкипер сделал многое, чтобы к концовке сезона ЦСКА подошел с минимумом пропущенных мячей. Вот только в 22 турах пропустили 18 раз, а в трех последних – еще семь мячей, без малого половину от изначального количества. Против «Химок» вообще был полный разнос редутов фаворита.

Защита раньше была проблемой ЦСКА при попытке штурмовать европейские вершины – Игнашевич и братья Березуцкие часто ошибались в Лиге чемпионов, да и Акинфеев не без греха, пускай на него зря повесили всех собак. Но в чемпионате хватало общих усилий. Даже после замены центральных защитников, или перевода Бийола в оборону. В прошлом сезоне «армейцы» были шестыми, но меньше них пропустил только «Зенит». За год до этого тоже были вторыми, еще сезон назад – минимум пропущенных, первое место. Но не путайте количество и качество.

Новички оказались нестабильными, как и предупреждали

Формула «а я же говорил» — так себе, не стоит ею всегда козырять, ведь хитрость задним умом свойственна любому человеку. Делаешь массу прогнозов, вспоминаешь только удачные примеры. Но одновременно про Медину, Карраскаля, Гбамена и Языджи абсолютно все эксперты – из США , Аргентины, Англии, Франции и Турции, высказывались одинаково. Это яркие самобытные футболисты, трое из них еще и техничные, и только опорник пропускал много матчей из-за травм. Но вся эта четверка, имея талант, не располагает чем-то не менее ценным – выдержкой и старательностью. То есть яркий дебют выдали, но дальше могут смотреться все жиже и жиже. В таких условиях нужен опытный тренер, а его у ЦСКА нет.

Языджи может поставить рекорд, забивая в шести матчах подряд, но как будет смотреться в оставшихся матчах сезона? Мотивации никакой нет – из Кубка России вылетели, «Зенит» отпустили, второе место без путевки в Лигу чемпионов ничем не отличается от первого. Медина на контракте, но остальные легионеры вправе отказать руководству ЦСКА и летом уехать из Москвы. Хорошую рекламу они уже получили, их минусы для скаутов давно не секрет, как и таланты. Попытки выкупить Карраскаля и Языджи будут, но нет гарантий, что можно будет провести платежи. Еще одна проблема для российского футбола, связанная с банковской сферой.

Потенциал ЦСКА неоспорим, но чемпионский характер в прошлом

Клуб Гинера никогда не был однозначным, скорее наоборот. Пером в бок, любовь к хитрым комбинациям. Но бывший владелец и его друзья вправду любили ЦСКА , это их клуб, не для всех родной, но ставший близким. Теперь семейности нет, ведь государственная корпорация руководствуется другими принципами. Впервые за годы внутри клуба были конфликты между разными ветвями власти. Проблема лишь в том, что с ветвей слетела лавровая листва, теперь чемпионский венок делать не из чего. Все понимают, что с Набабкиным, Дзагоевым, Мухиным и Заболотным, но без легионеров, ЦСКА не будет конкурентом для «Зенита» в обозримом будущем.

Шанс сохранить нестабильных, но талантливых исполнителей остался, но поражение от «Спартака» важнее, чем многим кажется. Оно подтверждает тенденцию – Березуцкий очень слаб в матчах, когда надо перестраиваться по ходу поединка. У него бывали крутые изначальные идеи, как против «Спартака» в феврале, но даже в том поединке не увидели однозначной работы самого ЦСКА . Против «Сочи» в кубке выручили стандарты, «Нижнему Новгороду» забили на 95-й минуте, играя тайм в большинстве. Победа над «Локомотивом» — удар защитника, который до этого не забивал, в добавленное время, снова стандарт.

«Рубин» сам не понял, как пропустил четыре гола от ЦСКА к 26-й минуте, но казанцы в таком ужасном состоянии, что им свой футбол могут диктовать парни из ФНЛ . Не обесцениваем серию успехов Березуцкого, и хвалили его, но сразу отмечали – не обошлось без везения, выезжали на классе новичков с Языджи во главе. Но «Уралу» легко могли проиграть (снова гол после девяностой минуты), с «Уфой» сами прозевали отчаянную попытку соперника отыграться. У ЦСКА есть почти все, чтобы круто играть в защите, но Березуцкий сознательно перегружал атаку исполнителями, а когда попытался сбалансировать состав – Ваноли оставил его без шанса на трофей.