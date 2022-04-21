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Хавбек «Алании»: «Мы по игре смотрелись лучше „Зенита“»

21 апреля 2022, 08:41
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани порассуждал о победе над «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

Мы по игре смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать «Зениту» демонстрировать свою игру. Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они всё время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол. Я думаю, что в этом и был наш успех.

Лучшим игроком матча был признан голкипер «Алании».

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 20:59
Хотели больше победить
Boricku
Boricku
21 апреля в 12:23
    ОПС
    ОПС
    21 апреля в 10:14
    Ну и хорошо.
    berda2003
    berda2003
    21 апреля в 10:01
    молодец, всё так, продолжайте...
    stanichnik
    stanichnik
    21 апреля в 10:00, ред.
    Вот к чему пртводит самоуверенность
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 апреля в 09:59
    Тут просто повезло,ну и очень старались!
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    21 апреля в 09:32
    Ну молодцы, выиграли.
    ДСА
    ДСА
    21 апреля в 09:11
    Теперь посеяны сомнения в чемпионстве Зенита.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 апреля в 08:54
    Всё проще...
    Алания играла 80 минут....Зенит - 10....
    Зенит решил что и 10-ти минут будет достаточно чтоб счёт стал 2:1...и спокойно ждать жеребьёвки....
    Но.....По-ленивке увезти победу - не прокатило...

    Всё дело в самоотдаче,психологии,настрое и приоритете кубковых игр....
    Для команд ФНЛ - это чуть ли не матч года...и способ заявить о себе....
    Для команд РПЛ - (по мнению игроков) это лишь лишняя необязательная дополнительная нагрузка которая чем быстрей закончится не смотря на счёт - тем лучше...
    Отсюда и кураж и феерия у клубов ФНЛ....и черепашья игра у Зенита,Динамо и Рубина.....

    Думаю судя по желанию и подходу к делу - добротным и логичным финалом будет матч Енисей-Алания....
    Самоотдачей и уменьем - они точно этого заслуживают.
    9eguhyetdm9s
    9eguhyetdm9s
    21 апреля в 08:44
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