Хавбек «Алании»: «Мы по игре смотрелись лучше „Зенита“»

Полузащитник «Алании» порассуждал о победе над «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

Мы по игре смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать «Зениту» демонстрировать свою игру. Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они всё время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол. Я думаю, что в этом и был наш успех.

