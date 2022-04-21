Хавбек «Алании»: «Мы по игре смотрелись лучше „Зенита“»

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани порассуждал о победе над «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.
Мы по игре смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать «Зениту» демонстрировать свою игру. Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они всё время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол. Я думаю, что в этом и был наш успех.
Лучшим игроком матча был признан голкипер «Алании».
Алания играла 80 минут....Зенит - 10....
Зенит решил что и 10-ти минут будет достаточно чтоб счёт стал 2:1...и спокойно ждать жеребьёвки....
Но.....По-ленивке увезти победу - не прокатило...
Всё дело в самоотдаче,психологии,настрое и приоритете кубковых игр....
Для команд ФНЛ - это чуть ли не матч года...и способ заявить о себе....
Для команд РПЛ - (по мнению игроков) это лишь лишняя необязательная дополнительная нагрузка которая чем быстрей закончится не смотря на счёт - тем лучше...
Отсюда и кураж и феерия у клубов ФНЛ....и черепашья игра у Зенита,Динамо и Рубина.....
Думаю судя по желанию и подходу к делу - добротным и логичным финалом будет матч Енисей-Алания....
Самоотдачей и уменьем - они точно этого заслуживают.
Алания играла 80 минут....Зенит - 10....
Зенит решил что и 10-ти минут будет достаточно чтоб счёт стал 2:1...и спокойно ждать жеребьёвки....
Но.....По-ленивке увезти победу - не прокатило...
Всё дело в самоотдаче,психологии,настрое и приоритете кубковых игр....
Для команд ФНЛ - это чуть ли не матч года...и способ заявить о себе....
Для команд РПЛ - (по мнению игроков) это лишь лишняя необязательная дополнительная нагрузка которая чем быстрей закончится не смотря на счёт - тем лучше...
Отсюда и кураж и феерия у клубов ФНЛ....и черепашья игра у Зенита,Динамо и Рубина.....
Думаю судя по желанию и подходу к делу - добротным и логичным финалом будет матч Енисей-Алания....
Самоотдачей и уменьем - они точно этого заслуживают.