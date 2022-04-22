Как «Спартаку» спасти юбилейный год. Не потерять Федуна, выиграть Кубок и сохранить тренера

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вчера, 14:58

Сохранят деньги – сохранят перспективы.

Добиться победы в Кубке РФ

Трофей придаст смысл столетнему юбилею клуба, который предшествовал появлению «Спартака» имени братьев Старостиных. Споры о том, сколько им лет, велись активно, но их сложно называть мудрыми. МЮ начал свою историю от клуба, который назывался иначе, и это далеко не единичный случай. Конечно, отдельные истории футбола «выдумывают», но в этом случае речь о наследии, которое не нужно стирать из памяти. Футбольный «Спартак» отпраздновал столетие, пускай и без запланированного размаха. Дальше прошли ЦСКА , теперь сыграют против «Енисея» в полуфинале Кубка. «Динамо» сразится с «Аланией», и если фавориты пройдут ребят из ФНЛ , то на одной из московских арен увидим дерби, в котором победитель украсит себе сезон. Задача Ваноли – взять трофей, это очень важно психологически. Особенно после вчерашних новостей.

Сохранить финансирование

Уход Алекперова из «Лукойла» — важная футбольная новость, ведь это сродни прощанию «Газпрома» с давним руководителем — сразу влияет на «Зенит». Личные активы многих российских миллиардеров заморожены, и хотя Федун и Алекперов не говорят, что у «Спартака» закончатся деньги, ручаться в продолжении банкета точно не могут. Сам факт, что Алекперов ушел из «Лукойла», а рядом бродят слухи о слиянии частной корпорации с государственными из той же отрасли, должны настораживать фанатов «Спартака». У «Торпедо» тоже великое прошлое, у «Динамо» — аналогично, но когда допускали ошибки в руководстве и были нюансы по финансированию, то от ФНЛ легендарные московские клубы статус не спас. Только если Федун не потеряет остатки состояния и останется у руля, то сможет поддерживать «Спартак». Наивные сказки о покупателе в такое время отбрасываем сразу. Неважно на таком этапе истории, как фанаты относятся к Салиховой и ее партнеру, без них лучше не станет, ведь разбежится состав, накопятся долги и извечные конкуренты сделают все, чтобы увидеть «красно-белых» в ФНЛ .

Не переоценивать свои шансы

Александр Соболев наглядно показал в свежем интервью, почему российские клубы так давно не были в финалах международных турниров:

Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно. Но если серьёзно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе… Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха. Кто у нас там был, «РБ Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и ещё два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»… Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстанем. По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

«Вообще легко» Лигу Европы не смогла выиграть даже «Барселона». «Вообще легко» в финале не было «Манчестер Юнайтед». «Спартак» не «прибил» бы команду Тедеско дома 3:0, поскольку «Лейпциг» очень серьезная команда, где один Нкунку стоит, как вся атака «красно-белых» вместе взятая с резервистами. «Лестер» и «Наполи» допускали ошибки на групповом этапе, но это не плей-офф, где отношение к любому сопернику меняется. Если среди футболистов «Спартака» даже полушутя допустимы разговоры о победе в Лиге Европы, где в четверке лучших нет многослойной «Аталанты», то столетний юбилей отпразднуют поражениями. Или от «Енисея» в полуфинале Кубка, или от победителя второй пары в решающий вечер. Рано распустили крылья, ЦСКА обыграли не с разницей в шесть мячей, а куда скромнее.

Летом важно сохранить состав

Очевидно, что потеря Жиго ударит по защитной линии. Потеря Айртона скажется на работе левого фланга в атаке. Уход Мозеса задаст вопросы к проблемному правому флангу. Не факт, что останется Кофрие, хотя того же Мартинса попытаются убедить. Промеса задержит в Москве уголовное дело в Нидерландах. Но все эти разговоры актуальные, если Федун сохраняет возможность выплачивать зарплаты. Состав «Спартака» разлетится по миру, как рустер «Краснодара», если не будет четких финансовых гарантий и понимания, зачем вот этой команде держаться вместе. При этом российским игрокам станет даже проще. Тот же Бакаев сейчас выбьет себе нужный контракт, ведь не только Зарема формулирует простую истину: перспективному иностранцу нужен стимул, причем не денежный. Еврокубков не будет, многие ценные футболисты потеряют интерес.

Пора остановится на одном тренере

Ваноли не бездарный, хотя не такой удачливый, как Каррера, и не настолько умный, как Тедеско. Зато итальянец не убежал зимой, что говорит о профессионализме. И о желании развиваться в роли главного тренера в высшей лиге. Такого шанса дома в Италии у него не будет – посмотрите, что случилось с карьерой Карреры, которого сегодня «Спартак» не забыл поздравить с днем рождения, что служит хорошим знаком, ведь помним, как прощались с чемпионом России 2017-го года – фотографией стадиона. Ваноли в целом ряде матчей показал, что может работать по принципу Конте, а это значит возвращение к победам после поражений и умение признать публично ошибки собственной команды. Причем Паоло не делает из себя святого, то есть вполне себе адекватный, эмоциональный и тактически подкованный специалист. Может позволить себе сохранять результат, рискует собрать дуэт форвардов, которые справятся с нагрузками – Соболев и Николсон могут играть друг с другом.