Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Белоус: «Изидор и Кухта особо не впечатляют»

23 апреля 2022, 16:46

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался об игре футболистов «Локомотива» Яна Кухты и Вильсона Изидора.

Лично меня никто из этих двоих сильно не впечатляет, играет же команда, а не Кухта с Изидором. Игра команды сейчас не впечатляет, и думаю, что выделять кого-то в этой ситуации неправильно. В предыдущие годы «Локомотив» всегда боролся за высокие места, кубки, а сейчас полная несуразица. Когда уже чемпионат завершится, тогда и можно будет выделить отличившихся. Шансы «Локомотива» против «Нижнего Новгорода»? Они есть, но команда Кержакова вообще не подарок. Сейчас они будут биться за каждое очко.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 17:34
Не кипешуй, всё идёт по плану.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 16:47
Изидор все же пока на уровне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 