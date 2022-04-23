Белоус: «Изидор и Кухта особо не впечатляют»

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался об игре футболистов «Локомотива» и .

Лично меня никто из этих двоих сильно не впечатляет, играет же команда, а не Кухта с Изидором. Игра команды сейчас не впечатляет, и думаю, что выделять кого-то в этой ситуации неправильно. В предыдущие годы «Локомотив» всегда боролся за высокие места, кубки, а сейчас полная несуразица. Когда уже чемпионат завершится, тогда и можно будет выделить отличившихся. Шансы «Локомотива» против «Нижнего Новгорода»? Они есть, но команда Кержакова вообще не подарок. Сейчас они будут биться за каждое очко.