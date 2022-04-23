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В «Локомотиве» рассказали о будущем «Казанки»

23 апреля 2022, 19:32

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем «Казанки» — фарм-клуба железнодорожников.

Как будет выглядеть вертикаль на будущее? Мы хотим оптимизировать вертикаль, но окончательного решения ещё нет. То, что расформировка «Казанки» будет, как везде об этом сейчас говорят и спекулируют, — это не так. Расформировки не будет! Единственный вариант, который сейчас обсуждается — оптимизация, чтобы соединить молодёжный состав с «Казанкой» в одну команду. Не то, что мы просто раздадим футболистов и закроем проект. Обсуждение идёт: цель — сделать одну конкурентноспособную команду.

Будет ли команда в ФНЛ 2? Решение ещё не принято.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 апреля в 02:41
Посмотрим что будет.
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
23 апреля в 22:32
Молодец. Хорошо отжал на ставке. удачный фарт!
Boricku
Boricku
23 апреля в 20:46
ф фарм клуб, в фнль 2
Boricku
Boricku
23 апреля в 20:43
деньги ушли
Sigurd Ring
Sigurd Ring
23 апреля в 20:37
Будущее туманно, а конец всегда близок.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 20:15
Чем больше клубов тем больше хороших футболистов.
ДСА
ДСА
23 апреля в 20:08
Всё бабло оптимизированно.
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 19:58
Клуб надо сохранить!
Cat01
Cat01
23 апреля в 19:37
Это всё не на пользу футбола!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 19:33
Объединить и пусть играют!
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