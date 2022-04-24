«Бетис» одержал победу в Кубке Испании

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24 апреля 2022, 01:53

В финале Кубка Испании «Бетис» обыграл «Валенсию».

В основное время матча на мяч нападающего севильцев Борхи Иглесиаса на 11-й минуте голом ответил полузащитник валенсийцев Уго Дуро на 30-й.

В овертайме команды сохранили ничью, а в серии пенальти сильнее оказался «Бетис» — 5:4.