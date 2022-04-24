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«Бетис» одержал победу в Кубке Испании

24 апреля 2022, 01:53
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗакончился после серии пенальти

В финале Кубка Испании «Бетис» обыграл «Валенсию».

В основное время матча на мяч нападающего севильцев Борхи Иглесиаса на 11-й минуте голом ответил полузащитник валенсийцев Уго Дуро на 30-й.

В овертайме команды сохранили ничью, а в серии пенальти сильнее оказался «Бетис» — 5:4.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 09:04
Поздравляем Бетис с Кубком Испании!!!
A.S.A
A.S.A
24 апреля в 08:23
Рад за Бетис, молодцы! Пеллегрини создал крепкий коллектив! Ну и персонально рад за Бельерина и за Хоакина💪
lotsman
lotsman
24 апреля в 08:07
С чем и поздравляем их.
beefs
beefs
24 апреля в 07:50
Бетис с кубком и Еврокубками...
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 07:23
Бетис кубковая команда.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 06:59
Молодцы. Заслуженный успех.
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 06:59
Болельщиков Бетиса с победой в Кубке Испинии
krsr9p7j6mqp
krsr9p7j6mqp
24 апреля в 05:59
Бетис заслужил победу.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 05:12
Поздравления Бетису!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 05:00
Так себе финалисты...
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 05:00
С победой, Реал Бетис!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 04:51
Отдельные поздравления Хоакину....
Взять титул с одной командой спустя 18 лет...дорогого стоит....
В 22 года...и в 40 лет....
Наши поздравления !!!!!!
112910415
112910415
24 апреля в 04:48
трудились, старались и вознаграждены !
4x4xv7cj5mng
4x4xv7cj5mng
24 апреля в 04:25
С победой Бетис, особенно рад за старика Пеллегрини, под закат карьеры это большой успех завоевать трофей с Бетисом
shlomo
shlomo
24 апреля в 03:41
С чем его и поздравляем
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 03:12
Поздравляю с победой! Как же душа радуется за такие команды как: Вильярреал,Бетис,Наполи. Когда команды второго эшелона хоть изредка выигрывают трофеи…

Бетис очень крепкая команда.Реал и барса регулярно мучаются с ними, и никому не дают себя громить…

Молодцы!)
УЕСКА
УЕСКА
24 апреля в 03:12
Большой успех для Бетиса. Поздравляю их с трофеем!
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 03:02
С заслуженной Победой.
протон
протон
24 апреля в 02:28
Бетис заслужил эту победу. Две штанги, Не показаная красная Уго Гильямону, не поставленый пенальти на Фекире. Особенно рад за старичков Хоакина, Пеллегрини и Браво
Рад за Бетис, за Гуардадо и особенно за завершающего карьеру Хоакина
Жаль Валенсию, такой был шанс спасти сезон. Ну и Черышева тоже, мог стать первым за очень долгое время русским с титулом в Испании.
Отличная работа Пеллегрини. Этот Бетис заслуживал взять какой-то трофей. Даже веселее, чем при Сентьене выглядят
allemz
allemz
24 апреля в 02:25
Пеллегрини красава, искренне рад за него!
Недаром Эль Инженеро!)
зигзаг
зигзаг
24 апреля в 02:05
Бетис, вроде вот интересная команда, а в технике паса огромный пробел.
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