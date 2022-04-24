«Бетис» одержал победу в Кубке Испании

В финале Кубка Испании «Бетис» обыграл «Валенсию».
В основное время матча на мяч нападающего севильцев Борхи Иглесиаса на 11-й минуте голом ответил полузащитник валенсийцев Уго Дуро на 30-й.
В овертайме команды сохранили ничью, а в серии пенальти сильнее оказался «Бетис» — 5:4.
Взять титул с одной командой спустя 18 лет...дорогого стоит....
В 22 года...и в 40 лет....
Наши поздравления !!!!!!
Взять титул с одной командой спустя 18 лет...дорогого стоит....
В 22 года...и в 40 лет....
Наши поздравления !!!!!!
Бетис очень крепкая команда.Реал и барса регулярно мучаются с ними, и никому не дают себя громить…
Молодцы!)
Бетис очень крепкая команда.Реал и барса регулярно мучаются с ними, и никому не дают себя громить…
Молодцы!)
Рад за Бетис, за Гуардадо и особенно за завершающего карьеру Хоакина
Жаль Валенсию, такой был шанс спасти сезон. Ну и Черышева тоже, мог стать первым за очень долгое время русским с титулом в Испании.
Отличная работа Пеллегрини. Этот Бетис заслуживал взять какой-то трофей. Даже веселее, чем при Сентьене выглядят
Рад за Бетис, за Гуардадо и особенно за завершающего карьеру Хоакина
Жаль Валенсию, такой был шанс спасти сезон. Ну и Черышева тоже, мог стать первым за очень долгое время русским с титулом в Испании.
Отличная работа Пеллегрини. Этот Бетис заслуживал взять какой-то трофей. Даже веселее, чем при Сентьене выглядят
Недаром Эль Инженеро!)
Недаром Эль Инженеро!)