ПСЖ упустил победу над «Лансом» в матче Лиги 1

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23 апреля 2022, 23:51

В матче 34-го тура чемпионата Франции ПСЖ упустил победу над «Лансом» — 1:1.

Счет во встрече на 68-й минуте открыл форвард Лионель Месси, на 88-й форвард гостей Жан Корентен счет сравнял.

В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» идет на 1-м месте (78 очков), «Ланс» — на 7-й позиции (54).