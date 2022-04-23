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ПСЖ упустил победу над «Лансом» в матче Лиги 1

23 апреля 2022, 23:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛансЛансМатч завершен

В матче 34-го тура чемпионата Франции ПСЖ упустил победу над «Лансом» — 1:1.

Счет во встрече на 68-й минуте открыл форвард Лионель Месси, на 88-й форвард гостей Жан Корентен счет сравнял.

В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» идет на 1-м месте (78 очков), «Ланс» — на 7-й позиции (54).

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 16:34
Да с вами всё ясно. Из какого-то хоть уважения разжевываешь ответы, оказывается просто в пустоту слова.
Хотя сразу же всё понятно когда пытаются сочинять про статы против Боливии, про незамечанные геройства Неймара, но со "слабыми" Ришарлисонами. И опять про фавориты турнира и составы хочешь поспорить?? Чел, сборная Бразилии - это буквально сборная грандов футбола - я тебе перечислил стабильных чемпионов со своими клубами, стабильных имен на сборных года/сезона. Кого ты там из аргов перечислить собрался чтоб оспорить?? ДиМарию, Дибалу, Лаутаро и Парадеса потому что из ПСЖ? Там у Колумбии таких игроков не меньше.
Сухая бессмысленная статистика???????????????
Давай доказывать где цифры не отражают реальность. Цифрам не верите, матчи смотреть не хотите, очевидно, просто сильно хочется натягивать свои хейт любым способом.
Per4ick
Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:49, ред.
кроме перевода стрелок я ничего толкового не услышал, кроме того что любители месси приводят в пример сухую статистику которая с каждым годом все больше и больше бессмысленна. мне перечислить партнеров в сборной Аргентины? там то же пацыки не слабее играют. Португалия тут вообще причем ну выиграли они турнир с обновленным регламентом, фаворит группы но не фаворит всего турнира в отличии от аргов. ты сравниваешь теплое с мягким, аргентина же все равно выиграла турнир благодаря УРЕЗАННОМУ регламенту и частой проводимостью турнира. Португалия никогда ничего не выигрывала, Аргентина только с 2004 года 5 раз была в финале копы, у Месси из 6 попыток только одна победа, как можно было слиться чилийцам?
Imrebellion
Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
24 апреля в 13:22
Воу воу воу. Чел, охладись) Что за мрак на мраке? Давайте тогда по максимум дисить достижения всех футболистов??? Когда португальцы стали чемпионами Европы, являясь фаворитом группы, но спаслись третьими (благодаря новым правилам), потом кое-как прошли хорватов за счет Нани, потом валлийцев без основных которые зарешали ранее против бельгийцев, а на финале забил Эдер. Но всё равно боготворили Роналду, хотя он реально пропал. Присвоение ему кубка Лиги Наций где Бернарду тащил от и до - это вообще смех.
Ковидный турнир это ЛЧ Баварии с максимально удобными для них условиями т.к. они не были растренированными.
У Месси фарм статистики на Боливиях? Ахахах. Настолько хейт голову затмил?? Он им всего один победный забил и то в групповом этапе. Как и за всю карьеру против аутсайдеров, никакой халявы по 5-6-7-9 голов (иногда по 3 пенками за матч!) против слабаков. А бедный Неймар как раз только против Перу и Венесуалах блистал. У него, видите ли какие-то Ришарлисоны в напараниках... (а также все основные из команд-грандов - Алиссон, Эдерсон, Маркиньос, Милитао, Тьяго, Лоди, Сандро, Данило, Фабиньо, Каземиро, Пакета, Фирмино, Жесус и еще всякие Эвертоны и Габриели) ужас какой! А еще весь турнир в Бразилии - ну точно хотели чтоб аргентинцы побеждали!
И вообще, расслабься. Если настолько ненавидишь чела, не смотри и всё. А Месси всегда показывает норм футбол - статистика и данные лишь вторичные аргументы. У него КПД, цифры по точным пасам на разные дистанции, обыгрыши, хГ, хА не с пустого места берутся. Как бы не старались посочинять как с фармом на Боливиях - ахахаха. Если поднимать тему кто чаще реализовывает моменты, коефициент гола за игру, конвертация гола (г+п), голы против каких команд - то хейтерам придется провалиться в землю.
KTS222
KTS222
24 апреля в 10:53
Месси велик
Per4ick
Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
24 апреля в 08:44, ред.
ты еще скажи если бы Месси не было бы то ПСЖ проиграл лигу 1 Марселю? а вот как было все на самом деле пока он прохлаждался и готовился к дебюту, псж с мбаппе ушел в отрыв и после этого их так и не догнал, так что его чемпиоство условно как и ЛЧ 2006 суперкубок испании 2005. статистика тоже, 13 передач из которых 8 это подвал таблицы ну и из 70 плюс ударов только 4 гола (это как говорят он в глубине играет а к воротам не подходит) копа америка? ах это тот ковидный турнир где не дали сняться бразильцам с урезанным регламентом (убрали доп время в плей офф) и был по сути он и Неймар. только Неймар уступил по показателям т.к не стал фармить статистику с Боливией условной. а в финале как раз пропал Месси а Неймар был лучшим (только одного спас ди мария а у другого в партнерах ришарлисон) но его ломали и должны были удалять паредеса но нет, изначально было понятно что турнир провели только для того что бы всеми силами отдать титул аргентинцам так же и золотой мяч вручают последними десятилетиями
112910415
112910415
24 апреля в 07:22
команда победителей )
ДСА
ДСА
24 апреля в 07:15
Все довольны этим результатом.
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 06:18
Это не беда.
Baggio R.
Baggio R.
24 апреля в 03:25, ред.
Золотой гол Месси, кто бы что ни говорил.
Imrebellion
Imrebellion
24 апреля в 03:14
    Imrebellion
    Imrebellion ответ протон (раскрыть)
    24 апреля в 02:56
    Ахахахаха. Во шутник. Достаточно реально смотреть матчи чтоб сказать кто делает полезные действия. 12 Ассистов за 20 игр? Голы в ЛЧ и решающий-единственный гол из за пределов штрафной?? Надо быть слепым чтоб не замечать кто разгоняет голевые атаки. "Ворует штрафные а Рон с пару попыток забил" - это супер нелепая альтернативная реальность. Рон за 4-5 лет сотни раз пробовал забить и получилось аж 2 раза, а все остальные это прямо в стенку или по воробьям. В молодости умел, после 30 и близко нет.
    swed27
    swed27
    24 апреля в 02:19
    Для чемпионства хватило ничьей
    Bensurr
    Bensurr
    24 апреля в 01:18
    Теперь у карлана аж четыре гола🤣🤣
    протон
    протон ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    24 апреля в 01:03
    Поздравляю с пасхой Вас.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ протон (раскрыть)
    24 апреля в 01:00
    Месси не умеет бить штрафные? Вроде уже Пасха, а не первое апреля.
    протон
    протон
    24 апреля в 00:55
    Лёнька за весь матч ни одного полезного действия, но штрафные продолжает воровать. Там вон типа деревянный Роналду уже с нескольких попыток штрафной забил, а это инопланетное чудо раз 30 в этом сезоне уже зарядило по воротам и всё без толку. Так если Месси не умеет их бить, то почему продолжает исполнять?
    протон
    протон
    24 апреля в 00:55
    Хакими такая машина когда сам отвечает за фланг. Помню первый матч ПСЖ в этом сезоне по сути вторым составом, он оказался настолько полезнее в атаке, чем всякие Дракслеры и Икарди, что абсолютно каждую атаку все просто подносили снаряды на фланг и смотрели что сделает Хакими.
    амурец
    амурец
    24 апреля в 00:31
    Даже Месси забил ну все ЗМ срочно
    зигзаг
    зигзаг
    24 апреля в 00:25
    Месси невероятные голы уже забивал всем и вся. А в ПСЖ он на каникулах,заслуженных!!!
    Gelious
    Gelious ответ H1ТMAN (раскрыть)
    24 апреля в 00:18
    ОН ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ ЗАБИЛ?!!! АХАХАХХАХАХАХХАХ
    stanichnik
    stanichnik
    24 апреля в 00:14
    Мои поздравления болельщикам ПСЖ по случаю золота в Лиге-1!
    Elliada
    Elliada
    23 апреля в 23:58
    Поздравляю Месси с первым клубным трофеем вне Барселоны
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 апреля в 23:56
    Всё равно чемпионы...
    FANLIVE
    FANLIVE
    23 апреля в 23:55
    ПСЖ чемпион Франции все ухаха. Браво Месси тащил эти тела как мог.
    H1ТMAN
    H1ТMAN
    23 апреля в 23:54
    Балласт забил 4 гол… До чего франс футбол опозорился отдав ему липовый мяч. Все претенденты забивают кучу голов, а этому на 1 гол нужны 3 месяца…

    Роналду 16 голов в самой сложной лиге мира, мосси 4 в лиге фермеров.
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