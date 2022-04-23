ПСЖ упустил победу над «Лансом» в матче Лиги 1

В матче 34-го тура чемпионата Франции ПСЖ упустил победу над «Лансом» — 1:1.
Счет во встрече на 68-й минуте открыл форвард Лионель Месси, на 88-й форвард гостей Жан Корентен счет сравнял.
В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» идет на 1-м месте (78 очков), «Ланс» — на 7-й позиции (54).
Хотя сразу же всё понятно когда пытаются сочинять про статы против Боливии, про незамечанные геройства Неймара, но со "слабыми" Ришарлисонами. И опять про фавориты турнира и составы хочешь поспорить?? Чел, сборная Бразилии - это буквально сборная грандов футбола - я тебе перечислил стабильных чемпионов со своими клубами, стабильных имен на сборных года/сезона. Кого ты там из аргов перечислить собрался чтоб оспорить?? ДиМарию, Дибалу, Лаутаро и Парадеса потому что из ПСЖ? Там у Колумбии таких игроков не меньше.
Сухая бессмысленная статистика???????????????
Давай доказывать где цифры не отражают реальность. Цифрам не верите, матчи смотреть не хотите, очевидно, просто сильно хочется натягивать свои хейт любым способом.
Хотя сразу же всё понятно когда пытаются сочинять про статы против Боливии, про незамечанные геройства Неймара, но со "слабыми" Ришарлисонами. И опять про фавориты турнира и составы хочешь поспорить?? Чел, сборная Бразилии - это буквально сборная грандов футбола - я тебе перечислил стабильных чемпионов со своими клубами, стабильных имен на сборных года/сезона. Кого ты там из аргов перечислить собрался чтоб оспорить?? ДиМарию, Дибалу, Лаутаро и Парадеса потому что из ПСЖ? Там у Колумбии таких игроков не меньше.
Сухая бессмысленная статистика???????????????
Давай доказывать где цифры не отражают реальность. Цифрам не верите, матчи смотреть не хотите, очевидно, просто сильно хочется натягивать свои хейт любым способом.
Ковидный турнир это ЛЧ Баварии с максимально удобными для них условиями т.к. они не были растренированными.
У Месси фарм статистики на Боливиях? Ахахах. Настолько хейт голову затмил?? Он им всего один победный забил и то в групповом этапе. Как и за всю карьеру против аутсайдеров, никакой халявы по 5-6-7-9 голов (иногда по 3 пенками за матч!) против слабаков. А бедный Неймар как раз только против Перу и Венесуалах блистал. У него, видите ли какие-то Ришарлисоны в напараниках... (а также все основные из команд-грандов - Алиссон, Эдерсон, Маркиньос, Милитао, Тьяго, Лоди, Сандро, Данило, Фабиньо, Каземиро, Пакета, Фирмино, Жесус и еще всякие Эвертоны и Габриели) ужас какой! А еще весь турнир в Бразилии - ну точно хотели чтоб аргентинцы побеждали!
И вообще, расслабься. Если настолько ненавидишь чела, не смотри и всё. А Месси всегда показывает норм футбол - статистика и данные лишь вторичные аргументы. У него КПД, цифры по точным пасам на разные дистанции, обыгрыши, хГ, хА не с пустого места берутся. Как бы не старались посочинять как с фармом на Боливиях - ахахаха. Если поднимать тему кто чаще реализовывает моменты, коефициент гола за игру, конвертация гола (г+п), голы против каких команд - то хейтерам придется провалиться в землю.
Ковидный турнир это ЛЧ Баварии с максимально удобными для них условиями т.к. они не были растренированными.
У Месси фарм статистики на Боливиях? Ахахах. Настолько хейт голову затмил?? Он им всего один победный забил и то в групповом этапе. Как и за всю карьеру против аутсайдеров, никакой халявы по 5-6-7-9 голов (иногда по 3 пенками за матч!) против слабаков. А бедный Неймар как раз только против Перу и Венесуалах блистал. У него, видите ли какие-то Ришарлисоны в напараниках... (а также все основные из команд-грандов - Алиссон, Эдерсон, Маркиньос, Милитао, Тьяго, Лоди, Сандро, Данило, Фабиньо, Каземиро, Пакета, Фирмино, Жесус и еще всякие Эвертоны и Габриели) ужас какой! А еще весь турнир в Бразилии - ну точно хотели чтоб аргентинцы побеждали!
И вообще, расслабься. Если настолько ненавидишь чела, не смотри и всё. А Месси всегда показывает норм футбол - статистика и данные лишь вторичные аргументы. У него КПД, цифры по точным пасам на разные дистанции, обыгрыши, хГ, хА не с пустого места берутся. Как бы не старались посочинять как с фармом на Боливиях - ахахаха. Если поднимать тему кто чаще реализовывает моменты, коефициент гола за игру, конвертация гола (г+п), голы против каких команд - то хейтерам придется провалиться в землю.
А по факту, Лео даже в худшие сезоны из Барсы не ушел без трофея. Забил свои стабильные 40+ голы. Оказывается, в Лалиге даже 30 забить героизм! (наконец никто не затмит Бензема), не говоря о чемпионствах. Трофей со сборной с лучшими показателями турнира. Теперь и в новом месте золото в копилку, до него эта команда уступила целый сезон Лиллю(!). Главное, скилы никуда не деваются. Можно просто смотреть и наслаждаться игрой.
Если вам нравится король эпизодов с 90% игровым браком, ваше дело. Это отдельный вид мазохизма. Но явно видно что негатив накапливается в слабых сознаниях)
А по факту, Лео даже в худшие сезоны из Барсы не ушел без трофея. Забил свои стабильные 40+ голы. Оказывается, в Лалиге даже 30 забить героизм! (наконец никто не затмит Бензема), не говоря о чемпионствах. Трофей со сборной с лучшими показателями турнира. Теперь и в новом месте золото в копилку, до него эта команда уступила целый сезон Лиллю(!). Главное, скилы никуда не деваются. Можно просто смотреть и наслаждаться игрой.
Если вам нравится король эпизодов с 90% игровым браком, ваше дело. Это отдельный вид мазохизма. Но явно видно что негатив накапливается в слабых сознаниях)
Роналду 16 голов в самой сложной лиге мира, мосси 4 в лиге фермеров.
Роналду 16 голов в самой сложной лиге мира, мосси 4 в лиге фермеров.