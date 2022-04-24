Гол Ломовицкого принёс «Рубину» победу над тульским «Арсеналом»

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол на 22-й минуте встречи забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий.
«Рубин» идёт на 11-м месте (29 очков), «Арсенал» Тула занимает 16-е место (21 очко).
И как показало время оказался все же более состоятельным, учитывая то где сейчас играет Таш. Хотя оба не в Спартаке уже, но Лом статуснее.
И главное, Леня его перевел на правый фланг, открываться в центр и бить видимо, более атакующим видит. Или просто решил лайт копию Макара ввинтить на это место.
И как показало время оказался все же более состоятельным, учитывая то где сейчас играет Таш. Хотя оба не в Спартаке уже, но Лом статуснее.
И главное, Леня его перевел на правый фланг, открываться в центр и бить видимо, более атакующим видит. Или просто решил лайт копию Макара ввинтить на это место.