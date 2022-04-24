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Гол Ломовицкого принёс «Рубину» победу над тульским «Арсеналом»

24 апреля 2022, 15:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол на 22-й минуте встречи забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий.

«Рубин» идёт на 11-м месте (29 очков), «Арсенал» Тула занимает 16-е место (21 очко).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 19:41
Смею предположить, что Арсенал кандидат на выход из РПЛ, и в последних турах у него в соперниках его главные оппоненты.
протон
протон
24 апреля в 17:43
Кто бы мог подумать еще два месяца назад, что Рубин будут счастливы обыграть последнюю команду чемпионата с минимальным счетом, но обстоятельства сложились так, что переоценить эту победу невозможно. Считаю, что сегодня полностью заслуженная победа, могли и должны были забивать больше, а у своих ворот моментов практически и не дали создать. Вспоминается только удар в упор в Дюпина в первом тайме, и то из положения вне игры. Взяли четыре очка из шести в последних двух матчах, будем надеяться, что они очень помогут во всех смыслах в концовке сезона. От стыков к сожалению пока не отодвинулись, впереди сложнейшие матчи, но сегодня команде спасибо. Заслуженная победа без серьезных ошибок. Отмечу Зуева, Зотова, Игнатьева и Тесленко сегодня из российских игроков. Ну и конечно Абильдгор даже после полугода простоя на голову увереннее смотрится среди всех наших россиян на этой позиции. С ним намного спокойнее в центре поля. С победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 17:25
Очень важная для Рубина победа.
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 апреля в 17:25
гы гы гы гы гы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 апреля в 17:14
Одна мертвая команда обыграла другую.
Василий 50
Василий 50
24 апреля в 16:57
А заслужил ли Рубин победу?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 16:50
Рад за Рубин и Слуцкого, мои поздравления!
gentlewolf
gentlewolf
24 апреля в 16:42, ред.
Ломовицкий конкурировал в Спартаке с Ташаевым, левый фланг полузащиты.
И как показало время оказался все же более состоятельным, учитывая то где сейчас играет Таш. Хотя оба не в Спартаке уже, но Лом статуснее.
И главное, Леня его перевел на правый фланг, открываться в центр и бить видимо, более атакующим видит. Или просто решил лайт копию Макара ввинтить на это место.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 16:13
Лёня сегодня доволен судьями?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 апреля в 16:10
Эту победа, как будто Леонид натянул на себя футболку 40-го размера)). Ну ассоциации, ничего личного..).
sv_1969
sv_1969
24 апреля в 16:09
Посмотрим что дальше будет!
Cat01
Cat01
24 апреля в 16:07
Важная победа
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