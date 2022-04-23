«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом»

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23 апреля 2022, 21:20

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью — 0:0.

В турнирной таблице «шпоры» идут на 5-м месте (58 очков), «пчелы» — на 11-й позиции (40).