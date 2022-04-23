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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом»

23 апреля 2022, 21:20
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью — 0:0.

В турнирной таблице «шпоры» идут на 5-м месте (58 очков), «пчелы» — на 11-й позиции (40).

Ранее в этом же туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд».

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 00:35
Два матча героически отбивались от великих команд Брайтона и Брентфорда. И если с первым не получилось выгрызть ничью, то сегодня скрипя зубами и спасениями из пустых ворот имени Кейна и штанги увезли ничейку. Убогий футбол Конте с инвалидной схемой 3-4-3, хоть глаза выколи. Думал у Нуну в интеллекте разнообразия тактического мало, но тут вообще обнять и плакать. Маур хоть что-то по ходу матча пытался поменять. Эмоции, да их даже на побегать команде не хватает. Где Леви таких тренеров то находит, да еще и за такие деньги. Распиареный павлин этот Конте. Просто представил, что красно-белый зоопарк сегодня бы со шпорами сделал. 12 мая будем посмотреть.
aNOOBis
aNOOBis
23 апреля в 22:08
Торсида Шпор рассосалась совсем...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 апреля в 21:32
Пока петух не клюнет,
Игры у Шпор не будет,
Залезли куры в улей,
что б получить 3,14-Zдюлей!
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 21:29
Слабенко от Тоттенхэма.
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 21:27
Это хорошо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 апреля в 21:26
Не идеально, но сойдет. Могли бы и пропустить по-братски.
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