«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом»

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью — 0:0.
В турнирной таблице «шпоры» идут на 5-м месте (58 очков), «пчелы» — на 11-й позиции (40).
Ранее в этом же туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд».
В матче 34-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью — 0:0.
В турнирной таблице «шпоры» идут на 5-м месте (58 очков), «пчелы» — на 11-й позиции (40).
Ранее в этом же туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд».
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