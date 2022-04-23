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«Бавария» дома обыграла «Боруссию» Д в матче Бундеслиги

23 апреля 2022, 21:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Голами в составе мюнхенцев отметились Серж Гнабри (15'), Роберт Левандовски (34') и Джамал Мусиала (83'). За дортмундцев забил Эмре Джан (52').

Ранее в этом же туре «Унион» обыграл «Лейпциг».

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Все комментарии
swed27
swed27
24 апреля в 04:29
Гегемония продолжается Респект мюнхенцам
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sihafazatron (раскрыть)
23 апреля в 23:48
Привет . Истинную правду глаголешь. По хорошему Бавария еще в первом тайме в меньшинстве должны были остаться. Ну и второй пенальти судья явно зажал. Бавария сильнее, но так откровенно помогать одной из команд - очень некрасиво.
старина
старина
23 апреля в 22:38
Опять серебром бряцает Дортмунд.Все никак до салатницы не дотянет
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 22:10
А где Холанд ?
karnager
karnager ответ Elliada (раскрыть)
23 апреля в 22:04, ред.
А в рашке?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 21:53
С победой!
Elliada
Elliada
23 апреля в 21:35
За последние 10 лет чемпионами становились:

Англия - 5 разные команды
Франция - 4 разные команды
Испания - 3 разные команды
Италия - 2 разные команды
Германия - 1 команда
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
23 апреля в 21:33
Бавария чемпион, но игра была далеко не чемпионская.
У Флика была, действительно, «машина», а это так, максимум электросамокат. С такой игрой баварцам ЛЧ не взять.
А болел Баварии поздравляю с очередным титулом!
sihafazatron
sihafazatron
23 апреля в 21:28
Бавария намного сильнее всех конечно, но сегодня судьи помогали им(
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 21:26
Поздравляю Мюнхенцев с очередным чемпионством!!!
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