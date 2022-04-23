«Бавария» дома обыграла «Боруссию» Д в матче Бундеслиги

1650738294

23 апреля 2022, 21:24

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Голами в составе мюнхенцев отметились Серж Гнабри (15'), Роберт Левандовски (34') и Джамал Мусиала (83'). За дортмундцев забил Эмре Джан (52').

Ранее в этом же туре «Унион» обыграл «Лейпциг».