«Бавария» дома обыграла «Боруссию» Д в матче Бундеслиги

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.
Голами в составе мюнхенцев отметились Серж Гнабри (15'), Роберт Левандовски (34') и Джамал Мусиала (83'). За дортмундцев забил Эмре Джан (52').
Ранее в этом же туре «Унион» обыграл «Лейпциг».
Англия - 5 разные команды
Франция - 4 разные команды
Испания - 3 разные команды
Италия - 2 разные команды
Германия - 1 команда
Англия - 5 разные команды
Франция - 4 разные команды
Испания - 3 разные команды
Италия - 2 разные команды
Германия - 1 команда
У Флика была, действительно, «машина», а это так, максимум электросамокат. С такой игрой баварцам ЛЧ не взять.
А болел Баварии поздравляю с очередным титулом!
У Флика была, действительно, «машина», а это так, максимум электросамокат. С такой игрой баварцам ЛЧ не взять.
А болел Баварии поздравляю с очередным титулом!