Родри: «У Бензема лучший период в карьере»

Футболист «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» высказался о нападающем «сливочных» .

У Бензема лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он четко читает игру и во всем улучшает команду. Разумеется, в текущем сезоне он забивает ключевые голы. Смотришь на его игру и понимамешь, что Бензема делает все, чтобы его команде было комфортно при владении мячом. Анчелотти считает его идеальным нападающим. Мы следим за ним.