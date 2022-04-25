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Родри: «У Бензема лучший период в карьере»

вчера, 17:21

Футболист «Манчестер Сити» Родри перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» высказался о нападающем «сливочных» Кариме Бензема.

У Бензема лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он четко читает игру и во всем улучшает команду. Разумеется, в текущем сезоне он забивает ключевые голы. Смотришь на его игру и понимамешь, что Бензема делает все, чтобы его команде было комфортно при владении мячом. Анчелотти считает его идеальным нападающим. Мы следим за ним.

Ранее Бензема установил личный рекорд результативности.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:34
Спасибо Роналду, тот вовремя ушёл.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:32
О да, привет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:07
Это его пик,классный футболист!
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:43
Желаю Бензема получить ЗМ!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:35
Бензема крут в последнее время, тут не проспоришь.
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 17:32
Бензема дошел до своего пика.Сейчас он должен брать ЗМ…
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:23
Да, Бензема в сумасшедшей форме, будет трудно сдержать его.
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