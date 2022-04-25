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Абрахам рассказал, как Моуриньо убедил его перейти в «Рому»

вчера, 13:42

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, как Жозе Моуриньо убедил его присоединиться к римскому клубу.

Первое, что он мне сказал: «Ты останешься в дождливой Англии или поедешь в Рим, где много солнца?» Мы засмеялись, а потом он говорит: «Я серьезно». Я всегда относился к нему, как к отцу. Моуриньо сказал, что «Рома» и возможность проявить себя в итальянском футболе — лучший для меня вариант прямо сейчас. Это позволит стать узнаваемым не только в Англии, но и во всем мире. Этих аргументов было достаточно.

Моуриньо отлично чувствует, когда я весь в игре, а когда мыслями где-то еще. Он умеет завести команду, дает почувствовать спортивный голод, жажду новых успехов. Он как глоток свежего воздуха. Когда нам необходимо прийти в чувство, он помогает это сделать. Если мы играем хорошо, он нас хвалит, но всегда требует прибавлять. О большем и мечтать не приходится.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:11
Слишком много шума подняли вокруг него за забитые 13 голов с игры в СериАле. Джеко, которому уже 37-ой год идёт забил столько же, но тишинааа
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:04
Поменял дождь на солнце!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:12
Главное чтобы хорошо было
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:53
Чувак имеет способность предвидеть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:51
В Англии не для всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:45
Обычная футбольная жизнь...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:44
Жозе умеет работать
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