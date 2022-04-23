Гюндоган: «„Реал“ — мощная команда»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о мадридском «Реале» перед матчем команд в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот клуб феноменален. Команда, которая выиграла у ПСЖ и «Челси», в обязательном порядке считается достойной. Это мощная команда, лидерами которой являются Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Все они стабильно играют на фантастически высоком уровне уже многие годы. А ещё у «Реала» есть Винисиус, который очень хорошо выступает в этом сезоне. Думаю, нас ждёт гораздо более атакующая игра, чем с «Атлетико».