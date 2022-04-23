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Гюндоган: «„Реал“ — мощная команда»

23 апреля 2022, 14:29

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о мадридском «Реале» перед матчем команд в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот клуб феноменален. Команда, которая выиграла у ПСЖ и «Челси», в обязательном порядке считается достойной. Это мощная команда, лидерами которой являются Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Все они стабильно играют на фантастически высоком уровне уже многие годы. А ещё у «Реала» есть Винисиус, который очень хорошо выступает в этом сезоне. Думаю, нас ждёт гораздо более атакующая игра, чем с «Атлетико».

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE
24 апреля в 21:35
Ну мы то знаем что Пеп любит Реал наказывать. Поглядим.
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 15:53
Мдааа, этого у Реала не отнять. Реал Мадрид это король футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 16:07
Реал снова стал силой!
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 15:27
Ждёмс битву титанов.
1 984
1 984
23 апреля в 14:49
Капитан очевидность.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 14:34
Хорошая игра будет
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 14:32
Что есть, то есть.
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