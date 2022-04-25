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Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»

вчера, 22:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче РПЛ (3:1).

Игра, наверное, была полностью под нашим контролем. За исключением последних 15 минут до третьего гола, тогда «Краснодар» забил, у них был навал. Небольшая паника, хорошо, что забили третий гол и доиграли до победы.

Что касается моего гола, Далер сначала протащил мяч на правом фланге, отдал на левый. Потом уже была передача в штрафную, мяч отскочил ко мне. Мне оставалось только попасть в угол, что и получилось. Так помню. Повреждение? Попали по икроножной. Разбегался, сейчас уже лучше, но будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

Мы доминировали, как я и говорил. Только в последние 15 минут до гола «Краснодар» наседал, они забили один, потом ещё могли. Но, как говорится, везение сегодня было на нашей стороне. Забили третий гол и выиграли матч. Двигаемся дальше, будем готовиться к матчу с «Локомотивом».

Ранее другой игрок «сине-бело-голубых» высказался об игре.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:35
Игра шла под контролем Зенита.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:23
Сергеев был хорош!
beefs
beefs
вчера в 23:03
плел, плел молодец, учись анализировать матч...
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