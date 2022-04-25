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Александр Мостовой высказался о положении «Спартака» в таблице

вчера, 21:36

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном попадании «красно-белых» в зону стыковых матчей по итогам сезона.

Если рассуждать математически, то «Спартак» может попасть в стыковые матчи. Но, честно говоря, в это мало верится. «Красно-белые» должны обыгрывать «Крылья», хотя эта команда сейчас стала непредсказуемой… «Спартак» с «Крыльями» и «Уралом» должен набирать очки, чтобы оторваться от зоны стыковых матчей.

До этого бывший футболист сборной СССР высказал соображения, что у московской команды хватит сил, чтобы остаться в элите.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:40
своеобразен юбилейный сезон
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 01:51
Должны обыгрывать Крылья!? хахахахах. С чего это вддруг? Крылья сейчас классом повыше, дурачочек, Сашка!!!
протон
протон
сегодня в 00:12
Забавно читать, когда бывшие спартачи, обсуждают вылетит спартак или нет))))
berda2003
berda2003
вчера в 23:08
конечно, в положении спартака виновны судьи, надо сниматься с чемпионата и переходить в любительскую лигу, чтобы днём, в будни, работать, а играть в футбол по выходным..
STVA 1
STVA 1 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:31
С КБ они будут биться
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:14
Спартак без сомнения обойдётся без стыков.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:06
Многим приятно смотреть на такой спартак, игроки есть, бабла награбленного у народа есть, тренер заморский есть а игры нет.
ABir
ABir
вчера в 21:58
К сожалению в этом сезоне кроме задачи оторваться от зоны стыковых матчей в чемпионате России у Спартака уже нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:49
Вполне заслуженное место...
санек002
санек002 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:40
да уж!крылья не подарок конечно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:37
Попробуйте обыграйте Крылья
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