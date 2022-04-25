Александр Мостовой высказался о положении «Спартака» в таблице

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вчера, 21:36

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном попадании «красно-белых» в зону стыковых матчей по итогам сезона.

Если рассуждать математически, то «Спартак» может попасть в стыковые матчи. Но, честно говоря, в это мало верится. «Красно-белые» должны обыгрывать «Крылья», хотя эта команда сейчас стала непредсказуемой… «Спартак» с «Крыльями» и «Уралом» должен набирать очки, чтобы оторваться от зоны стыковых матчей.