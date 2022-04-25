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Широков: «„Зенит“ заслуженно победил»

вчера, 21:25

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказался после победы команды из Санкт-Петербурга над «Краснодаром» в матче РПЛ (3:1).

«Зениту» нужно обязательно показывать чемпионскую игру, чтобы побеждать? Их преимущество сейчас особо никем не оспаривается. Команда не всегда играет на полную мощность. Создаёт себе проблемы, подпуская «Динамо» поближе… Если бы они были полностью сконцентрированы, то не было бы проблем. «Зенит» самоуспокаивается, когда они после первого тайма 2:0 вели.

Трудно было включаться, когда «Краснодар» почувствовал небольшой запах крови. Могли и сравнять. Сорокин забей головой — и всё. В принципе, «Зенит» заслуженно победил. Но, если исходить, что был отрезок в 15 минут, когда «Краснодар» их очень сильно поддушил, — всё могло и не так хорошо закончиться.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:02
Тут победил сильнейший.
протон
протон
сегодня в 00:11
Три недели назад говорил совершенно противоположное, меняет мнение по ситуации, это уже их конёк
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:15
Даже гений Дзюба не понадобился!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:11
Зенит наиграл, Кранодар не заслуживал...
drug01
drug01
вчера в 22:05
Счёт по игре...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:46
Как-то так.
beefs
beefs
вчера в 21:32
е так не могло быть...
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