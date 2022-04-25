Широков: «„Зенит“ заслуженно победил»

Экс-игрок «Зенита» высказался после победы команды из Санкт-Петербурга над «Краснодаром» в матче РПЛ (3:1).

«Зениту» нужно обязательно показывать чемпионскую игру, чтобы побеждать? Их преимущество сейчас особо никем не оспаривается. Команда не всегда играет на полную мощность. Создаёт себе проблемы, подпуская «Динамо» поближе… Если бы они были полностью сконцентрированы, то не было бы проблем. «Зенит» самоуспокаивается, когда они после первого тайма 2:0 вели.

Трудно было включаться, когда «Краснодар» почувствовал небольшой запах крови. Могли и сравнять. Сорокин забей головой — и всё. В принципе, «Зенит» заслуженно победил. Но, если исходить, что был отрезок в 15 минут, когда «Краснодар» их очень сильно поддушил, — всё могло и не так хорошо закончиться.