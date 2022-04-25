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Ерохин: «Поражение „Динамо“ добавило мотивации»

вчера, 22:46

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался после победного матча РПЛ против «Краснодара».

Важная победа, очень эмоциональная. И в прошлом году здесь в заключительной части чемпионата был эмоциональный матч, и в этом так сложилось. Надеемся, что традиция хорошая. Будем двигаться дальше, готовиться к следующей игре, чтобы заработать в ней три очка.

Естественно, поражение «Динамо» добавило мотивации. В первую очередь мы смотрим на себя, свою игру. Если мы будем играть хорошо, будем делать то, что должны на поле, будем побеждать. Конечно, когда соперники оступаются или есть какой-то шанс, чтобы оторваться, его нужно использовать обязательно. В таких матчах тоже добиваются чемпионства.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 23:06
Уже пахнет чемпионством
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:48
Да о чём ты ???)
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