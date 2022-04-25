Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак: «Мы играли с разным „Краснодаром“. Это было сложно и интересно»

вчера, 22:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» (3:1) высказался об игре «быков».

Мы не так хорошо знаем молодых ребят «Краснодара», но уже привыкли к таким игрокам, как, например, Сперцян и Сафонов, но они ещё совсем молоды. Усилия, которые Сергей Николаевич вкладывает в команду и развитие футбола, должны обязательно давать свои плоды. То, в каких условиях ребята тренируются и играют, — праздник для них самих, как и для болельщиков. Нас как гостей всегда также радушно встречают. Это огромная заслуга одного человека.

Хотелось бы сыграть против «Краснодара» Фарке? Мы играли с разным «Краснодаром», было много тренеров и игроков. Это всегда сложные, но интересные матчи. Думаю, ни одной команде здесь не придётся просто.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:11
Семак лузгает газовые семки...как тренер ноль...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
Да уж, Краснодар действительно был хорош эпизодически . Ну и этому есть оправдание. Краснодар молодая команда у которой разъехались все легионеры, которые кстати играли ключивые роли на своих позициях. А сейчас появился новый тренер и ряд совсем ещё молодых игроков, которые ещё не прошло и пол года как играли в Краснодар 2 , команда которая представляла ФНЛ . И даже в сегодняшнем матче, играя против лидеров и чемпионов России, молодёжь Краснодара показала свой бычий характер и то что с ней нужно будет считаться любому сопернику. Я думаю время для построения новой боевой единицы которая сможет достойно выступать в РПЛ, несмотря на очень большие проблемы с финансированием у главного инвестора клуба Галицкого, будет всё таки воплощена и Быки продолжат радовать всех болельщиков футбола своей красивой игрой. Удачи вам Быки ! Всем Добра !
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:56, ред.
Понятное дело лететь 0:3, разная игра будет,шевелиться придется!!! Сережа млеет от счастья,Зенит опять почти чемпион!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 