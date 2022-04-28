Мане повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился забитым голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Сенегалец записал на свой счёт уже 14 голов в плей-офф ЛЧ. Таким образом, Мане повторил рекорд бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба по наибольшему количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов среди африканских футболистов.
Но при всём уважении к этому достижению Мане , до игры Дрогба, ему как до луны 🌙 пешком ! Дрогба не просто забивал , но и был одним из лучших ассистентом в Челси . А про достижения и заслуги Дрогба вам лучше расскажет Википедия ! Всем Добра !
Но при всём уважении к этому достижению Мане , до игры Дрогба, ему как до луны 🌙 пешком ! Дрогба не просто забивал , но и был одним из лучших ассистентом в Челси . А про достижения и заслуги Дрогба вам лучше расскажет Википедия ! Всем Добра !
Но, вот, чтобы такой же вклад внести в достижения Ливерпуля, который внес Дрогба в достижения Челси - это под сомнением. В любом случае - удачи!
Но, вот, чтобы такой же вклад внести в достижения Ливерпуля, который внес Дрогба в достижения Челси - это под сомнением. В любом случае - удачи!