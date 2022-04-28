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Мане повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

сегодня, 00:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился забитым голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Сенегалец записал на свой счёт уже 14 голов в плей-офф ЛЧ. Таким образом, Мане повторил рекорд бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба по наибольшему количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов среди африканских футболистов.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:59
Поздравляю, достойное выступление!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:51, ред.
Последнее время фиксируются всё более смешные рекорды. Интересно, кто их выдумывает? А Мане молодец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:20
Какие только Рекорда не не фиксируют...
beefs
beefs
сегодня в 06:58
С чем его и поздравляем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:38
Много моментов Мане запорол!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:23
Рекорды для того и устанавливаются чтоб их бить.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:25
Молодец, похвально. К нему только уважение. Помимо футбола, так же, как и упомянутый Дрогба делают этот мир чуть лучше своими деяниями вне поля.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:16
Молодец однако
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:17
Его карьера еще не окончена, а Ливерпуль продолжает играть в ЛЧ, значит есть шанс улучшить свои показатели и Мане.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:43
Статистика это всего лишь фактическая данность .
Но при всём уважении к этому достижению Мане , до игры Дрогба, ему как до луны 🌙 пешком ! Дрогба не просто забивал , но и был одним из лучших ассистентом в Челси . А про достижения и заслуги Дрогба вам лучше расскажет Википедия ! Всем Добра !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:41
Он еще этот рекорд и перебьет - абсолютно точно!
Но, вот, чтобы такой же вклад внести в достижения Ливерпуля, который внес Дрогба в достижения Челси - это под сомнением. В любом случае - удачи!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
Отлично, Садио Мане! Наши поздравления тебе!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:13
Мане хорош. Засиял после победы в Кубке Африканских нации.
протон
протон
сегодня в 00:11
Странно что Это’О так мало в плей-офф забил
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:08
Мане супер.
David Young
David Young
сегодня в 00:06
Великое достижение.
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