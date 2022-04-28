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Колосков высказался за изменение формата полуфиналов Лиги чемпионов

сегодня, 11:13

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в положительном ключе высказался о возможном изменении формата полуфиналов и финала Лиги чемпионов.

Как правило, УЕФА плохих идей не предлагает. Видимо, этот вариант клубам понравился, с точки зрения коммерции это будет хорошо и для зрителей лучше. Считаю, это хорошая идея. Сделает ли это Лигу чемпионов интереснее? Все будет зависеть от того, какие команды будут и как они играют. Там может быть и шесть, и восемь клубов, но не слабые. А если будет четыре команды, как сегодня — «Ливерпуль», «Вильярреал», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид», то, конечно, это интересно.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:23
Вместо радости болельщикам в 4 городах-могут вообще провести на нейтральном!и кто от этого выиграет???потенциально риск уменьшения зрителей,слабее атмосфера на стадике...походу уефа агонизирует уже,неуклюже пытаясь отстоять свои позиции перед Суперлигой!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:08
Его мнения уже никто не спрашивает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:57
Интересно, согласен с ним!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:00
В ЛЧ вообще должны играть только чемпионы своих стран.
beefs
beefs
сегодня в 12:58
Кому-то нравится, кому-то нет...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:06
Где Лига Чемпионов и где Колосков? Непонятно вообще зачем высказываться.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:57
Плохая идея.
aenyy92a4yzy
aenyy92a4yzy
сегодня в 11:47
Плевать на мнение старого околофутбольного чинуши
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:37
Судя по заявлению Путина скоро футбол будет на головешках.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:23
А нам какое до всего этого дело,на ближайшие лет пять-десять??? Вообще эту бодягу не смотрю. Вы лучше в нашей водокачке порядок наведите.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:21
Интересно кто у него спрашивал?
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