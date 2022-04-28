Колосков высказался за изменение формата полуфиналов Лиги чемпионов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в положительном ключе высказался о возможном изменении формата полуфиналов и финала Лиги чемпионов.

Как правило, УЕФА плохих идей не предлагает. Видимо, этот вариант клубам понравился, с точки зрения коммерции это будет хорошо и для зрителей лучше. Считаю, это хорошая идея. Сделает ли это Лигу чемпионов интереснее? Все будет зависеть от того, какие команды будут и как они играют. Там может быть и шесть, и восемь клубов, но не слабые. А если будет четыре команды, как сегодня — «Ливерпуль», «Вильярреал», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид», то, конечно, это интересно.