Ребров: «Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби реально удивил»

Бывший вратарь «Спартака» прокомментировал уровень игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Кто меня реально удивил среди вратарей в нынешнем сезоне? Я никогда раньше не окунался в систему ЮФЛ. А тут ЮФЛ-1, ЮФЛ-2… Я не хочу называть фамилии. Просто увидел, что в академии «Спартака» есть реально хорошие вратари, которые при правильном отношении к работе могут спокойно дорасти до первой команды. А на взрослом уровне из последнего: Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1) реально удивил. Он столько мячей потащил! После этого хочется, чтобы он как можно дольше продолжал играть.