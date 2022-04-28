Ребров: «Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби реально удивил»

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал уровень игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Кто меня реально удивил среди вратарей в нынешнем сезоне? Я никогда раньше не окунался в систему ЮФЛ. А тут ЮФЛ-1, ЮФЛ-2… Я не хочу называть фамилии. Просто увидел, что в академии «Спартака» есть реально хорошие вратари, которые при правильном отношении к работе могут спокойно дорасти до первой команды. А на взрослом уровне из последнего: Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1) реально удивил. Он столько мячей потащил! После этого хочется, чтобы он как можно дольше продолжал играть.
Ну а штанги - они даже за удары в створ ворот не считаются. Да, было опасно и валидольно, но по факту Максименко без работы был.
Другое дело Акинфеев. Отразил 3-4 удара в упор и своими сейвами спас ваши ворота от голов.
Ну а штанги - они даже за удары в створ ворот не считаются. Да, было опасно и валидольно, но по факту Максименко без работы был.
Другое дело Акинфеев. Отразил 3-4 удара в упор и своими сейвами спас ваши ворота от голов.
Но это так,к слову,мы же знаем,что вратарь для того и существует."чтобы спасать".
Но это так,к слову,мы же знаем,что вратарь для того и существует."чтобы спасать".
Виват Акинфеев !!!
Виват Акинфеев !!!