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Ребров: «Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби реально удивил»

сегодня, 11:05

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал уровень игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Кто меня реально удивил среди вратарей в нынешнем сезоне? Я никогда раньше не окунался в систему ЮФЛ. А тут ЮФЛ-1, ЮФЛ-2… Я не хочу называть фамилии. Просто увидел, что в академии «Спартака» есть реально хорошие вратари, которые при правильном отношении к работе могут спокойно дорасти до первой команды. А на взрослом уровне из последнего: Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1) реально удивил. Он столько мячей потащил! После этого хочется, чтобы он как можно дольше продолжал играть.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:30
Штанги ворот Спартака в недавнем кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1) реально удивили. Они столько мячей потащили!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:37
В десяточку!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:26
это точно,надо еще поиграть,рано уходить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:08
Мастерство еще не растерял.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:58
Максименко сделал хоть один сейв в дерби? Ловил несложные удары.
Ну а штанги - они даже за удары в створ ворот не считаются. Да, было опасно и валидольно, но по факту Максименко без работы был.
Другое дело Акинфеев. Отразил 3-4 удара в упор и своими сейвами спас ваши ворота от голов.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 11:57
Ну нет.
drug01
drug01
сегодня в 11:56
Хороший пример
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:51
Игорёк любит удивлять
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:31
Просто у них зрение иное и всему причиной банальная зависть. У них приличного вратаря со времен Дасаева не было и не предвидится. В основном семьлиховы да максипенкины
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:26
Две штанги и промазал Эджуке ты конечно же не видел и если бы не пенальти и удаление ещё неизвестно кто кого мог разгромить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:22
Тащить мячи не штанги облизывать.
makkie
makkie
сегодня в 11:22
Акинфеев спас цска от разгрома, там 3-4 мяча светило минимум.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:22
Нет,берёзовая роща до сих пор думает,что занимаемое ЦСКА положение,на настоящий момент,их полная заслуга. Реально и в РПЛ-таблице должны были быть рядышком с любимым соперником-"Спартаком".Ну может повыше на пару строчек.
Но это так,к слову,мы же знаем,что вратарь для того и существует."чтобы спасать".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:18
Молодец тёзка, так держать !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:12
Игорь держит уровень
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:11
Поддержу Артёма, мне тоже хочется, чтобы Игорь как можно дольше играл за ЦСКА и радовал болельщиков своей игрой.
Виват Акинфеев !!!
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