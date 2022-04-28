Сёмин: «Не думаю, что „Вильярреал“ в ответной игре переломит ход»

Бывший главный тренер «Локомотива» не считает, что «Вильярреал» сможет одолеть «Ливерпуль» после поражения в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (0:2).

Чересчур большое внимание «Вильярреал» уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться. «Ливерпуль» атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая «Вильярреалу» никаких возможностей.

Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль», в каком он сейчас физическом состоянии, хорошем настроении, играют с большим удовольствием, с ним никто сейчас не справится.