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Сёмин: «Не думаю, что „Вильярреал“ в ответной игре переломит ход»

сегодня, 10:49
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не считает, что «Вильярреал» сможет одолеть «Ливерпуль» после поражения в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (0:2).

Чересчур большое внимание «Вильярреал» уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться. «Ливерпуль» атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая «Вильярреалу» никаких возможностей.

Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль», в каком он сейчас физическом состоянии, хорошем настроении, играют с большим удовольствием, с ним никто сейчас не справится.

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Все комментарии
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 11:46
Ливерпуль сейчас в идеальной форме.2 состава уже показали,что команда бывает более сбалансирована, за счет свежести.

Вильярреал вылетел бы и от Баварии,если бы они изначально отнеслись серьезно к сопернику.
qcz94jz4as5j
qcz94jz4as5j
сегодня в 11:44
Тут Палыч прав
monah-10
monah-10
сегодня в 11:39
Семкин блин нострадамус, и так ясно что шансов минус ноль. Играть также как вчера терпеть и ждать, уже не проканает, раскрываться придется, а это пахнет разгромом, Ливерпулю ничего не надо, так мяч покатают, если будет вчерашний сценарий, а если открытый футбол от Вильи, то разомнутся перед финалом, штуки три минимум закатят.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:13
Шансов мало... Или просто нет
shlomo
shlomo
сегодня в 10:58
Ливер своего не упустит
beefs
beefs
сегодня в 10:57
Так думают многие...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:53
Шансы прямо скажем не велики.
drug01
drug01
сегодня в 10:53
Всё уже ясно
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:51
Поживём - увидим.
1 984
1 984
сегодня в 10:50
Игра покажет.
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