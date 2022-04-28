Переговоры «Милана» о новом контракте с Леау зашли в тупик

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вчера, 18:36

Нападающий может покинуть «Милан» этим летом.

Текущий контракт португальца истекает в 2024 году, однако футболист хочет получить новую сделку. «Россонери» не могут удовлетворить высокие требования игрока по заработной плате.

Кроме того, Жорже Мендеш, который является агентом Леау, уже уведомил «Милан», что в трансфере форварда заинтересован топ-клуб из Англии. Решение по контракту Леау может измениться, если у «Милана» появятся новые владельцы, которые смогут удовлетворить финансовые требования португальца.