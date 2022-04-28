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Переговоры «Милана» о новом контракте с Леау зашли в тупик

вчера, 18:36

Нападающий Рафаэл Леау может покинуть «Милан» этим летом.

Текущий контракт португальца истекает в 2024 году, однако футболист хочет получить новую сделку. «Россонери» не могут удовлетворить высокие требования игрока по заработной плате.

Кроме того, Жорже Мендеш, который является агентом Леау, уже уведомил «Милан», что в трансфере форварда заинтересован топ-клуб из Англии. Решение по контракту Леау может измениться, если у «Милана» появятся новые владельцы, которые смогут удовлетворить финансовые требования португальца.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Думаю для клуба да и самого игрока нужно продолжать сотрудничество минимум года на 2 - 3, пока Милан вернётся на элиту мирового футбола да и за это время Леао окрепнет. А там покажет обстоятельства стоит им продолжать или нет в любом случае я бы хотел чтобы он остался
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:51
Милану его не удержать.
monah-10
monah-10
вчера в 18:39
Сложно, но нужно сохранить.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:38
Ну и что теперь?
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