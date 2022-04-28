«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом

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вчера, 19:11

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба .

Немецкий специалист продолжит работать с «красными» после 2024 года, до которого был рассчитан его прошлый контракт. Новая сделка подписана до 2026 года.