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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом

вчера, 19:11

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

Немецкий специалист продолжит работать с «красными» после 2024 года, до которого был рассчитан его прошлый контракт. Новая сделка подписана до 2026 года.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом

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Все комментарии
uuzftrm93kxj
uuzftrm93kxj
сегодня в 02:59
Это вполне ожидаемо
eleven LC
eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 01:34
У меня в Ангрене и сейчас есть родственники и хороший друг там живёт
Так что как нибудь полюбому приеду туда,всё таки там моё детство прошло!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:22
Мир тесен.... Тебе также Салам. Часто бываю и в Ангрене и в Алмалыке. По делам.
Приезжай, погостить. Встречу.

К Реалу была Симпатия ровно до того момента когда пришел Бекхем и увели у Барселоны Фигу. Принципиально начал болеть за Барселону и не прогадал.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:48
Отличная новость для Ливерпуля и всех болел красных!!!
Migelito
Migelito
сегодня в 00:17
УРА!!!))
eleven LC
eleven LC ответ FANLIVE (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Гвардиола гений,базара нет
Но надеюсь он перемудрит 4 мая,как он это обычно делает в ЛЧ
Вот тебя накроет,если Реал ещё и в финал выйдет
Ты хоть волокординчику себе купи,вдруг пригодится?!
FANLIVE
FANLIVE ответ FANLIVE (раскрыть)
вчера в 23:22
А я и не про Хави имел ввиду ухаххохохо. Еще предлагаю насладится Гвардиолой если уж так тебе хочется.)))
eleven LC
eleven LC ответ FANLIVE (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
А чем наслаждаться то,это ж ты прёшься от 4:0,я не прусь от Хави,так что наслаждаться тут нечем!
Разве что тем фактом что Реал в субботу станет чемпионом Испании
FANLIVE
FANLIVE ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Как тренер он еще не одного сезона толком не вел..пхохохох . Анчи Больше 20 лет сечет..как и Клоппп..Наслаждайся дочь..
eleven LC
eleven LC ответ FANLIVE (раскрыть)
вчера в 23:03
Кстати к Хави отношусь хорошо,он был классным игроком
Но как тренер вылетел из всех турниров с Барселоной
И эти самые 4:0,это единственная отдушина твоя и его,в этом сезоне!
Наслаждайся,сынок
А мы подождём субботы и чемпионства Реала!
eleven LC
eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:58
Кстати салам тебе, Бека
Я сам из Ангрена переехал в Воронеж 20 лет назад!
FANLIVE
FANLIVE ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
4-0 теперь ты фанат Хави...
eleven LC
eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:42
Нет,небоюсь
У Реала есть особый характер,и в лч этот клуб редко громят,это ведь не Барселона!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:40
Не боишься что и с РМ такое сотворит??
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:29
Клопп крутой мужик,вернул Ливерпуль на топ уровень,борется в этом сезоне за все трофеи!
Да за одни 4:0 в 2019 над Барселоной,я его фанат!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Spartak_56 (раскрыть)
вчера в 22:18
Но он ушёл от неё к более успешному клубу, можешь полюбить и Ливерпуль теперь!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:47
Отличная новость. Клопп- лучший трансфер Ливерпуля в 21 веке
Spartak_56
Spartak_56 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:45
САТ ТЫ Х
Spartak_56
Spartak_56 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:44
С БОРУССИЕЙ ДОРТМУНД Я ВЕРЮ ОН ВЕРНЁТСЯ В БД
Spartak_56
Spartak_56 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:42
Благодаря Юргену Клоппу я полюбил БОРУССИЮ ДОРТМУНД .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38
Это очень большой плюс для Ливерпуля. Клопп не тратит как Гвардиола. Делает точечные усиления. Но показывает результаты не хуже Манчестера.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:32
Да ужжж... А можно всех посмотреть ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:04
Поздравляю фанатов Ливерпуля! Им повезло с тренером.
monah-10
monah-10
вчера в 20:58
Я за. Насчет бабла думаю может и прибавили, а может нет. Скорее всего дело в другом, Клопп по не видит вариантов, кому передать свое детище. Ну и сам Клопп еще не устал, от этого "наркотика".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:35
Думаю, бабла ему по контракту прибавили, ибо есть за что
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:06
Ливерпуль и Клопп нашли друг друга!
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:05
Ура!!! ЮРГЕН с нами остается.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:00
Юрген Клопп подписал продление контракта с «Ливерпулем», по которому он останется в клубе до 2026 года. Клопп и его ближайшие сотрудники уже связаны контрактами до 2024 года и продлили соглашения на два года. Давно ожидалось, что Клопп, пришедший к власти в октябре 2015 года, покинет «Ливерпуль» и возьмет творческий отпуск после кампании 2023–2024 годов. Тем не менее, немец был вдохновлен погоней в этом сезоне.

Владельцы «Ливерпуля» были полны решимости удержать Клоппа за пределами его существующих условий и сделали свой шаг после того, как он намекнул, что хочет сделать то же самое.

«Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, отстает от «Манчестер Сити» на одно очко в топе Премьер-лиги, будет бороться за финал Кубка Англии и один из участников Лиги чемпионов.

Клопп выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок с «Ливерпулем» в 2019 году, а затем завоевал титул Премьер-лиги в 2020 году.

ОТЕЦ-ТРЕНЕР!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:00
Клопп уже легенда!
ДСА
ДСА
вчера в 19:59
Тут лучше тренера не придумаешь.
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