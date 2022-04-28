«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.
Немецкий специалист продолжит работать с «красными» после 2024 года, до которого был рассчитан его прошлый контракт. Новая сделка подписана до 2026 года.
Так что как нибудь полюбому приеду туда,всё таки там моё детство прошло!
Так что как нибудь полюбому приеду туда,всё таки там моё детство прошло!
Приезжай, погостить. Встречу.
К Реалу была Симпатия ровно до того момента когда пришел Бекхем и увели у Барселоны Фигу. Принципиально начал болеть за Барселону и не прогадал.
Приезжай, погостить. Встречу.
К Реалу была Симпатия ровно до того момента когда пришел Бекхем и увели у Барселоны Фигу. Принципиально начал болеть за Барселону и не прогадал.
Но надеюсь он перемудрит 4 мая,как он это обычно делает в ЛЧ
Вот тебя накроет,если Реал ещё и в финал выйдет
Ты хоть волокординчику себе купи,вдруг пригодится?!
Но надеюсь он перемудрит 4 мая,как он это обычно делает в ЛЧ
Вот тебя накроет,если Реал ещё и в финал выйдет
Ты хоть волокординчику себе купи,вдруг пригодится?!
Разве что тем фактом что Реал в субботу станет чемпионом Испании
Разве что тем фактом что Реал в субботу станет чемпионом Испании
Но как тренер вылетел из всех турниров с Барселоной
И эти самые 4:0,это единственная отдушина твоя и его,в этом сезоне!
Наслаждайся,сынок
А мы подождём субботы и чемпионства Реала!
Но как тренер вылетел из всех турниров с Барселоной
И эти самые 4:0,это единственная отдушина твоя и его,в этом сезоне!
Наслаждайся,сынок
А мы подождём субботы и чемпионства Реала!
Я сам из Ангрена переехал в Воронеж 20 лет назад!
Я сам из Ангрена переехал в Воронеж 20 лет назад!
У Реала есть особый характер,и в лч этот клуб редко громят,это ведь не Барселона!
У Реала есть особый характер,и в лч этот клуб редко громят,это ведь не Барселона!
Да за одни 4:0 в 2019 над Барселоной,я его фанат!
Да за одни 4:0 в 2019 над Барселоной,я его фанат!
Владельцы «Ливерпуля» были полны решимости удержать Клоппа за пределами его существующих условий и сделали свой шаг после того, как он намекнул, что хочет сделать то же самое.
«Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, отстает от «Манчестер Сити» на одно очко в топе Премьер-лиги, будет бороться за финал Кубка Англии и один из участников Лиги чемпионов.
Клопп выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок с «Ливерпулем» в 2019 году, а затем завоевал титул Премьер-лиги в 2020 году.
ОТЕЦ-ТРЕНЕР!
Владельцы «Ливерпуля» были полны решимости удержать Клоппа за пределами его существующих условий и сделали свой шаг после того, как он намекнул, что хочет сделать то же самое.
«Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, отстает от «Манчестер Сити» на одно очко в топе Премьер-лиги, будет бороться за финал Кубка Англии и один из участников Лиги чемпионов.
Клопп выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок с «Ливерпулем» в 2019 году, а затем завоевал титул Премьер-лиги в 2020 году.
ОТЕЦ-ТРЕНЕР!