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Булыкин: «„Локомотив“ может дать бой и притормозить „Зенит“»

вчера, 18:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Зенита».

Думаю, «Зенит» — однозначный фаворит предстоящего матча с «Локомотивом». «Зенит» идёт к чемпионству. Дерби двух столиц — это интересно. «Локомотив» может дать бой и притормозить «Зенит». Они могут хорошо сыграть против чемпиона и внести небольшую интригу.

У «Локомотива» есть свои задачи, они хотят выступить как можно лучше. Три очка, безусловно, им нужны, но это будет очень тяжело сделать против «Зенита». За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:16
Без надёжной обороны шансов не очень много "притормозить". Локомотив даже от аутсайдеров регулярно пропускает и много позволяет делать у своих ворот.
Если только атака себя проявит в очередной раз, хотя Кухты не будет - единственного центрального нападающего.
У Зенита уже фейерверки закуплены и ресторан арендован, готовятся очередное золото дома брать...
minai
minai
вчера в 23:22
Полный бред. Зенит уже чемпион, и со своей позиции его не подвинуть не Локомотиву, ни кому бы то ни было.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:47
" Может - не может, способен - не способен, даст бой - не даст"... Булыкину, Широкову и другим оракулам. К сожалению для вас, ромашки ещё не распустились, а то погадали бы на них.
lotsman
lotsman
вчера в 21:15
Бой дать он может, а вот притормозить, это под вопросом.
diodert 158
diodert 158
вчера в 21:10
Интересно это он серьёзно?!?
По 5 и 6 голов отхватывал от Зенита в Санкт-Петербурге,а тут вдруг тормознет.....
112910415
112910415
вчера в 19:48
может, если захочет
Cat01
Cat01
вчера в 19:22
Ждём бой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
Первое предложение: "Думаю, «Зенит» — однозначный фаворит"
Последнее предложение: "За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость."
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:56
Навряд ли Локо что либо противопоставит.
1 984
1 984
вчера в 18:48
Всё может быть.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:47
Было бы неплохо.
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