Булыкин: «„Локомотив“ может дать бой и притормозить „Зенит“»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Зенита».

Думаю, «Зенит» — однозначный фаворит предстоящего матча с «Локомотивом». «Зенит» идёт к чемпионству. Дерби двух столиц — это интересно. «Локомотив» может дать бой и притормозить «Зенит». Они могут хорошо сыграть против чемпиона и внести небольшую интригу.

У «Локомотива» есть свои задачи, они хотят выступить как можно лучше. Три очка, безусловно, им нужны, но это будет очень тяжело сделать против «Зенита». За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость.