Булыкин: «„Локомотив“ может дать бой и притормозить „Зенит“»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Зенита».
Думаю, «Зенит» — однозначный фаворит предстоящего матча с «Локомотивом». «Зенит» идёт к чемпионству. Дерби двух столиц — это интересно. «Локомотив» может дать бой и притормозить «Зенит». Они могут хорошо сыграть против чемпиона и внести небольшую интригу.
У «Локомотива» есть свои задачи, они хотят выступить как можно лучше. Три очка, безусловно, им нужны, но это будет очень тяжело сделать против «Зенита». За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость.
Если только атака себя проявит в очередной раз, хотя Кухты не будет - единственного центрального нападающего.
У Зенита уже фейерверки закуплены и ресторан арендован, готовятся очередное золото дома брать...
Если только атака себя проявит в очередной раз, хотя Кухты не будет - единственного центрального нападающего.
У Зенита уже фейерверки закуплены и ресторан арендован, готовятся очередное золото дома брать...
По 5 и 6 голов отхватывал от Зенита в Санкт-Петербурге,а тут вдруг тормознет.....
По 5 и 6 голов отхватывал от Зенита в Санкт-Петербурге,а тут вдруг тормознет.....
Последнее предложение: "За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость."
Последнее предложение: "За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость."