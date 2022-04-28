Наумов: «У Рангника вряд ли выйдет в сборной Австрии»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Австрии. Ранее немецкий специалист работал функционером в «Локомотиве».

Когда тренер меняет профессию, уходит в бизнес, а потом опять хочет вернуться — сделать это очень сложно. Бизнес и тренерская профессия — абсолютно разные вещи. Рангник был хорошим тренером, добивался результатов. Не знаю, как австрийцы к этому относятся. Но мне кажется, что вряд ли у него выйдет в сборной Австрии.

Тот случай, когда просто имя работает на человека. Сначала Рангник работал на имя, а теперь имя на него. Такое часто происходит. А что ему, отказаться что ли? Наверное, предложили хороший контракт, верит в свои силы. Но кажется, что из этой затеи ничего не получится.