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Наумов: «У Рангника вряд ли выйдет в сборной Австрии»

вчера, 21:40

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии. Ранее немецкий специалист работал функционером в «Локомотиве».

Когда тренер меняет профессию, уходит в бизнес, а потом опять хочет вернуться — сделать это очень сложно. Бизнес и тренерская профессия — абсолютно разные вещи. Рангник был хорошим тренером, добивался результатов. Не знаю, как австрийцы к этому относятся. Но мне кажется, что вряд ли у него выйдет в сборной Австрии.

Тот случай, когда просто имя работает на человека. Сначала Рангник работал на имя, а теперь имя на него. Такое часто происходит. А что ему, отказаться что ли? Наверное, предложили хороший контракт, верит в свои силы. Но кажется, что из этой затеи ничего не получится.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:52
Ну тут согласен с мнением Наумова.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
Всё у него будет ок!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:41
Шутка да?
Cat01
Cat01
вчера в 21:41
Это просто шутка
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