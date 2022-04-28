Тарханов: «У „Динамо“ и „Урала“ будет запредельная мотивация выиграть»

Бывший тренер «Урала» поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Динамо».

У обеих команд будет запредельная мотивация выиграть. «Динамо» проиграло ЦСКА в предыдущем туре. И понятное дело, что они сделают все, чтобы приблизиться к «Зениту». «Урал» ведет борьбу за выживание. Они всячески постараются взять очки, чтобы не оказаться в стыках или в зоне на вылет. В последней игре с «Уфой» клуб хорошо смотрелся в плане организации игры. И Микшич, и Августиняк, и Егорычев хорошо провели матч. Так же понравился Подберезкин.

«Динамо» будет играть в более открытую игру. «Урал», в первую очередь, сыграет от обороны. Плюс контратаки. Хотелось бы, чтобы футболисты «Урала» не теряли мяч, потому что «Динамо» в прессинге всячески постарается его забрать. Нельзя давать им пространство и свободу действий.