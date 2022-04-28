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Тарханов: «У „Динамо“ и „Урала“ будет запредельная мотивация выиграть»

вчера, 21:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗавтра в 14:00 Не начался

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Динамо».

У обеих команд будет запредельная мотивация выиграть. «Динамо» проиграло ЦСКА в предыдущем туре. И понятное дело, что они сделают все, чтобы приблизиться к «Зениту». «Урал» ведет борьбу за выживание. Они всячески постараются взять очки, чтобы не оказаться в стыках или в зоне на вылет. В последней игре с «Уфой» клуб хорошо смотрелся в плане организации игры. И Микшич, и Августиняк, и Егорычев хорошо провели матч. Так же понравился Подберезкин.

«Динамо» будет играть в более открытую игру. «Урал», в первую очередь, сыграет от обороны. Плюс контратаки. Хотелось бы, чтобы футболисты «Урала» не теряли мяч, потому что «Динамо» в прессинге всячески постарается его забрать. Нельзя давать им пространство и свободу действий.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
Урал более мотивироврн.
beefs
beefs
вчера в 22:52
очки всем нужны и как их распределили мы пока не знаем...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:46
Обоим нужны очки.
Capral
Capral
вчера в 22:38
Главное оружие Динамо- судьи!!! Да простят меня болелы Динамо....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:13
Ну это естественно. Хотя Уралу они нужнее .
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:04
Но всё-таки Динамо потенциально сильней.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:00
Уралу очки нужнее
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