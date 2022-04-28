Стрепетов: «Не хочу, чтобы „Зенит“ в матче против „Локо“ стал чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

Не хотелось бы, чтобы «Зенит» в матче против «Локомотива» стал чемпионом. Я за то, чтобы интрига сохранялась до последнего тура. «Локомотив» — очень симпатичная команда, которая может преподнести сюрприз в любой момент. У них классная атака, игроки в центре поля также обладают качеством. В этом матче будет много забитых мячей, думаю. Конечно, «Зенит» фаворит этого матча, но «Локомотив» не стоит сбрасывать со счетов, они просто так не дадут команде Семака стать чемпионами. Все еще будет зависеть от того, как бразильцы «Зенита» проявят себя в этом матче.