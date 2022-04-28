Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стрепетов: «Не хочу, чтобы „Зенит“ в матче против „Локо“ стал чемпионом»

вчера, 19:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

Не хотелось бы, чтобы «Зенит» в матче против «Локомотива» стал чемпионом. Я за то, чтобы интрига сохранялась до последнего тура. «Локомотив» — очень симпатичная команда, которая может преподнести сюрприз в любой момент. У них классная атака, игроки в центре поля также обладают качеством. В этом матче будет много забитых мячей, думаю. Конечно, «Зенит» фаворит этого матча, но «Локомотив» не стоит сбрасывать со счетов, они просто так не дадут команде Семака стать чемпионами. Все еще будет зависеть от того, как бразильцы «Зенита» проявят себя в этом матче.

Все новости
Тарханов: «У „Динамо“ и „Урала“ будет запредельная мотивация выиграть»
Вчера, 21:59
Наумов: «У Рангника вряд ли выйдет в сборной Австрии»
Вчера, 21:40
Булыкин: «„Локомотив“ может дать бой и притормозить „Зенит“»
Вчера, 18:45
Широков: «„Локомотив“ способен отнять очки у „Зенита“»
Вчера, 17:52
Канчельскис: «Если „Спартак“ вылетит, это будет нонсенс»
Вчера, 15:37
Бышовец: «„Зенит“ цельная команда, и у клуба понятная концепция»
Вчера, 15:20
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:29
Локомотив смешон и будет бит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:15
В Москве разгромом Спартака надо встречать чемпионство!
pomor45
pomor45
вчера в 21:17
Душой кривит мужичок. Надеется на противоположное тому, что говорит. Хочет, чтобы Зенит выиграл, а Динамо проиграл - только при этом условии Зенит может стать чемпионом в 26 туре. Это так маловероятно, что Стрепетову не стоило так рано начинать суетиться.
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:40
соглашусь с тобой!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:32
Это решает не зенит а газпром.
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Конечно не станет, Зениту надо выиграть как минимум два матча, из четырёх. А лучше, два выиграть и один можно свести в ничью.))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:01
Не станет, точно, сто процентов.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:55
Зенит выиграет, но чемпионом не станет. Динамо тоже выиграет. ИМХО.
beefs
beefs
вчера в 19:45
хотеть не вредно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39
Ну это как получится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:11
О какой интриге они говорят...в последние 4 сезона..??
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 