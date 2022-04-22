Промес пропустит матч с «Ростовом»

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22 апреля 2022, 19:57

Хавбек «Спартака» не сможет помочь своей команде в грядущем матче РПЛ против «Ростова».

Утверждается, что футболист не поехал с «красно-белыми» на выездной поединок, поскольку еще не восстановился от травмы.