Промес пропустит матч с «Ростовом»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес не сможет помочь своей команде в грядущем матче РПЛ против «Ростова».
Утверждается, что футболист не поехал с «красно-белыми» на выездной поединок, поскольку еще не восстановился от травмы.
Хавбек «Спартака» Квинси Промес не сможет помочь своей команде в грядущем матче РПЛ против «Ростова».
Утверждается, что футболист не поехал с «красно-белыми» на выездной поединок, поскольку еще не восстановился от травмы.
Надеюсь, сыграет в оставшихся турах.
Надеюсь, сыграет в оставшихся турах.
Вперёд " РОСТОВ "!!!
Вперёд " РОСТОВ "!!!