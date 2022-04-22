Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Промес пропустит матч с «Ростовом»

22 апреля 2022, 19:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Хавбек «Спартака» Квинси Промес не сможет помочь своей команде в грядущем матче РПЛ против «Ростова».

Утверждается, что футболист не поехал с «красно-белыми» на выездной поединок, поскольку еще не восстановился от травмы.

Все новости
Агент Едвая рассказал о состоянии своего клиента после травмы
Вчера, 13:54
Черников не сыграет в старте «Краснодара» против «Зенита» из-за травмы
Вчера, 11:53
Селихов восстановился после травмы
22 апреля
СлухиМоро имеет шанс сыграть с ЦСКА. У хорвата перелом зубов
21 апреля
«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао»
21 апреля
«Сочи» — о Кухте: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни»
21 апреля
Сортировать
Все комментарии
FC RSM
FC RSM
23 апреля в 07:30
Эх, что-то шашлыка захотелось. И пост как раз заканчивается...
протон
протон
22 апреля в 23:36
Выздоравливай на кубок!
makkie
makkie
22 апреля в 22:03
Что-то надолго выбыл Антоха.
Надеюсь, сыграет в оставшихся турах.
ДСА
ДСА
22 апреля в 21:46
Он просто боится ездить на поезде.
ABir
ABir
22 апреля в 20:52
Спартак уже показал, что может обходиться и без Промеса. Так что пусть долечивается до полного выздоровления
1 984
1 984
22 апреля в 20:49
Скорейшего восстановления.
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 20:30
Ростову это никак не помешает. Удачи Россельмаш !
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 20:08
С одной стороны для фк " РОСТОВ " - это на руку.
Вперёд " РОСТОВ "!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 апреля в 20:04
Новость для кого?
monah-10
monah-10
22 апреля в 20:00
Вообще по барабану, новость ради новости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 