Семак выиграл 7-й трофей в тренерской карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак завоевал 7-й трофей в тренерской карьере.
Сегодня, 30 апреля, петербургский клуб обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. 46-й летний специалист выиграл 7-й трофей в карьере, все – во главе «Зенита».
Семак 4 раза подряд взял «золото» РПЛ, дважды стал обладателем Суперкубка России, а также один раз выиграл Кубок России.
Весь Петербург с чемпионством!
Хотелось бы увидеть тренера Семака в других клубах.
Весь Петербург с чемпионством!
Хотелось бы увидеть тренера Семака в других клубах.