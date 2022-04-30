Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак выиграл 7-й трофей в тренерской карьере

вчера, 21:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак завоевал 7-й трофей в тренерской карьере.

Сегодня, 30 апреля, петербургский клуб обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. 46-й летний специалист выиграл 7-й трофей в карьере, все – во главе «Зенита».

Семак 4 раза подряд взял «золото» РПЛ, дважды стал обладателем Суперкубка России, а также один раз выиграл Кубок России.

Все новости
Гильерме провел 300-й матч за «Локомотив» в чемпионатах России
Вчера, 22:57
У «Баварии» 5 поражений в Бундеслиге впервые с сезона-2014/15
Вчера, 18:47
92 % промахов, но 13 ассистов. Месси в тени Мбаппе и не стал новым Иньестой
Вчера, 13:10Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии21
Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне
Вчера, 09:31
«Зенит» может стать чемпионом РПЛ уже сегодня
Вчера, 09:18
Мбаппе обошёл Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1
29 апреля
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:21, ред.
Семак в РПЛ - как самая красивая рыба ... в аквариуме (первый парень на деревне...).
Futurista
Futurista
вчера в 22:54
Семак 46-летний специалист по газовым трофеям...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:39
видели в со слабейшим юве
протон
протон
вчера в 22:16
Семак уже великий тренер, факт. Не так много специалистов в СССР и России планку в три титула превосходили.
Весь Петербург с чемпионством!

Хотелось бы увидеть тренера Семака в других клубах.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:00
А теперь повторить тоже самое без денег и легов, касаемо денег, они как бы есть, но их нет как кот Шредингера
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:58
"Фсе Хады, Я Остаюсь" - сказала Зарема?
Boricku
Boricku
вчера в 21:53
Семака на завод к станку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 