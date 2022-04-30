Семак выиграл 7-й трофей в тренерской карьере

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вчера, 21:52

Главный тренер «Зенита» завоевал 7-й трофей в тренерской карьере.

Сегодня, 30 апреля, петербургский клуб обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. 46-й летний специалист выиграл 7-й трофей в карьере, все – во главе «Зенита».