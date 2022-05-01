Мостовой: «„Крылья Советов“ доставят проблем „Спартаку“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Согласен, что «Крылья Советов» доставят проблем «Спартаку». Настрой на «красно-белых» как на последнюю игру в своём чемпионате. Хочется посмотреть на «Крылья», которые были до того, как они набрали нужное количество очков. Смотрю их последние игры и понимаю, что команда практически в отпуске. «Спартак» идёт вне конкуренции для всех команд. «Красно-белые» играют дома, если выиграют, вздохнут — хоть что-то. А если нет, то будет тяжело.
Самарцев прибили судьи в Химках и собственный вратарь. 1-4 от красно-черных не совсем по игре, да и Крылья много моментов запороли плюс Матюнин судил в одну сторону. Тем не менее, команда у Осинькина играющая (Зиньковский, Глушенков, Сарвели) и в Москве у своих ворот отсиживаться самарцы не будут - не их стиль, да и побиться за топ 6 для новичка было бы круто. В любом случае, как андердог для Спартака Крылья очень опасны будут на контратаках.
Уверен, что нас ждёт игра, которая будет приятна глазу болельщика и ОЗ в ней очень вероятное развитие событий.
Самарцев прибили судьи в Химках и собственный вратарь. 1-4 от красно-черных не совсем по игре, да и Крылья много моментов запороли плюс Матюнин судил в одну сторону. Тем не менее, команда у Осинькина играющая (Зиньковский, Глушенков, Сарвели) и в Москве у своих ворот отсиживаться самарцы не будут - не их стиль, да и побиться за топ 6 для новичка было бы круто. В любом случае, как андердог для Спартака Крылья очень опасны будут на контратаках.
Уверен, что нас ждёт игра, которая будет приятна глазу болельщика и ОЗ в ней очень вероятное развитие событий.