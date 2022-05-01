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Мостовой: «„Крылья Советов“ доставят проблем „Спартаку“»

01 мая 2022, 13:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Согласен, что «Крылья Советов» доставят проблем «Спартаку». Настрой на «красно-белых» как на последнюю игру в своём чемпионате. Хочется посмотреть на «Крылья», которые были до того, как они набрали нужное количество очков. Смотрю их последние игры и понимаю, что команда практически в отпуске. «Спартак» идёт вне конкуренции для всех команд. «Красно-белые» играют дома, если выиграют, вздохнут — хоть что-то. А если нет, то будет тяжело.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 мая в 14:44
Может получится, а может и нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 14:41
Даже не удивлюсь если проиграют,хоть и поставил на Спартак!
makkie
makkie
01 мая в 14:01
Крылья всем доставляли проблемы.
Ну а Спартак в любом матче способен проиграть сам себе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 мая в 13:49
Крылышки по традиции должны отправить спартак в группу стыков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 13:47
На судёй будет оказано давление. Играют обиженные команды, жалобы неизбежны...
beefs
beefs
01 мая в 13:37
только бы судья не испортил хороший матч...
stanichnik
stanichnik
01 мая в 13:34
Спартаку очки нужнее
shlomo
shlomo
01 мая в 13:32
Спартак Ваноли после выхода в полуфинал кубка страны через дерби Всея Руси вынужден был 16 часов на поезде добираться до Ростова, где получил 2-3 от хозяев. Команда безобразно выглядела в защите, где привезла 2 пенальти, да и опять судейство было спорным. Оборона, действительно, бич москвичей (непонятный Чернов, неопытный Классен, вечно привозящий Кофрие, сидящий на чемоданах Жиго). С Крыльями сухими тяжело будет остаться.

Самарцев прибили судьи в Химках и собственный вратарь. 1-4 от красно-черных не совсем по игре, да и Крылья много моментов запороли плюс Матюнин судил в одну сторону. Тем не менее, команда у Осинькина играющая (Зиньковский, Глушенков, Сарвели) и в Москве у своих ворот отсиживаться самарцы не будут - не их стиль, да и побиться за топ 6 для новичка было бы круто. В любом случае, как андердог для Спартака Крылья очень опасны будут на контратаках.

Уверен, что нас ждёт игра, которая будет приятна глазу болельщика и ОЗ в ней очень вероятное развитие событий.
lotsman
lotsman
01 мая в 13:27
Спартак победит, как я думаю.
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