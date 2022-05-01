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Орлов: «Петербург — футбольная столица, никуда от этого не деться»

01 мая 2022, 12:25

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поздравил питерский клуб с чемпионством.

Я, как житель Петербурга, очень доволен. Петербург — футбольная столица, никуда от этого не деться. В России именно в Санкт-Петербурге зародился футбол. Поздравим Семака с четвертым чемпионством! Это фантастический успех, никто из тренеров «Зенита» четыре раза подряд не выигрывал чемпионат. Светлой дороги «Зениту» к пятому чемпионству!

Очень удачную селекцию провел «Зенит». Имею в виду приобретение Клаудиньо, Алберто, а потом еще и Сергеева. Плюс к этому Семак перешел на скоростную атаку, поэтому Дзюба не попадает в основной состав. Это очень важный момент. «Зенит» выглядит при Семаке очень перспективно. В «Зените» выросли такие игроки, как Круговой и Мостовой. Они доказали, что играют не из-за российского паспорта и конкурируют со всеми. Бразильцы в «Зените» честно отрабатывают контракт, это очень здорово.

Что касается вратарской позиции, то немного психологической уверенности не хватает. Но здесь тоже работать надо.

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов
01 мая в 21:56
У оборотней и рабов , других людей из столицы денег немеряно.Пусть Зенит будет как кость в горле у этих ребятишек.
berda2003
berda2003
01 мая в 16:12
одна команда на огромный город - и что это за столица, вот криминальная столица - это да.
Храневец
Храневец
01 мая в 14:39
Деньги первые после Бога . Думаю понятно всем .
Naherger
Naherger
01 мая в 14:05
Вот если бы не подобные заявления всяких орловых я бы нейрално к ним относился,как к любой другой команде рпл. Очень надеюсь,что Газпром перестанет обошлять бомжам баснословные для рпл деньги. Вот тогда и посмотрим,что из себя представляет зенит. Хотя все и так это видели
sv_1969
sv_1969 ответ 1 984 (раскрыть)
01 мая в 13:50
Ну да все как всегда! Сначала город Петра и столица !Потом колыбель революции!А теперь вот футбольная столица))
swed27
swed27
01 мая в 13:47
А Газпром футбольная кормушка
1 984
1 984
01 мая в 13:06
У петербуржцев чувство собственного величия зашкаливает. Впрочем, ничего нового.
cska1948
cska1948
01 мая в 13:01
Дайте бюджет Зенита Урюпинску, а бюджет Урюпинской команды Зениту и мы посмотрим КТО будет футбольной столицей.
sv_1969
sv_1969
01 мая в 12:49
Вот читаю этот пасквиль Гены и у меня зарождается чувство что он во все это верит и причем слепо! Но вроде же не дурак и должен понимать что мы ни к чему хорошему в нашем футболе с такой гегемонией не придем!
vinyardrip
vinyardrip ответ санек002 (раскрыть)
01 мая в 12:48
Если б утром пил чаёк, то капслок бы не залёг))
vinyardrip
vinyardrip ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 12:47
Ну тогда держи диплом)
санек002
санек002
01 мая в 12:44
НАШ ЗЕНИТ КОМАНДА ТАК!ЗАТО ТРЕНЕР ЕСТЬ СЕМАК!
STVA 1
STVA 1 ответ vinyardrip (раскрыть)
01 мая в 12:44
да все норм! норм получилось)дохтуром себя почувствовал)))
vinyardrip
vinyardrip ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 12:40
Сорки, случайно. В общий целил
STVA 1
STVA 1 ответ vinyardrip (раскрыть)
01 мая в 12:37
Это не ко мне))
Союзник противников
Союзник противников ответ Prichal (раскрыть)
01 мая в 12:36
Ещё "культурной матерной песни в стиле "блям-блям "???
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 12:35
Давно-ли,с одним клубом и изгнанным на периферию славным Ленинградским "Динамо"??? Теория "Один кишлак-один ишак" в действии.
Prichal
Prichal
01 мая в 12:33
И не только футбольная.
vinyardrip
vinyardrip ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 12:32
Дайте деду таблеток, ну серьёзно
STVA 1
STVA 1
01 мая в 12:31
Гешу понесло))
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