Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поздравил питерский клуб с чемпионством.

Я, как житель Петербурга, очень доволен. Петербург — футбольная столица, никуда от этого не деться. В России именно в Санкт-Петербурге зародился футбол. Поздравим Семака с четвертым чемпионством! Это фантастический успех, никто из тренеров «Зенита» четыре раза подряд не выигрывал чемпионат. Светлой дороги «Зениту» к пятому чемпионству!

Очень удачную селекцию провел «Зенит». Имею в виду приобретение Клаудиньо, Алберто, а потом еще и Сергеева. Плюс к этому Семак перешел на скоростную атаку, поэтому Дзюба не попадает в основной состав. Это очень важный момент. «Зенит» выглядит при Семаке очень перспективно. В «Зените» выросли такие игроки, как Круговой и Мостовой. Они доказали, что играют не из-за российского паспорта и конкурируют со всеми. Бразильцы в «Зените» честно отрабатывают контракт, это очень здорово.

Что касается вратарской позиции, то немного психологической уверенности не хватает. Но здесь тоже работать надо.