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Губерниев: «„Зенит“ — отличный раздражитель. Остальным нужно играть лучше»

01 мая 2022, 09:29

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» лучше всех играет в футбол, хотим мы этого или нет. Я надеялся на «Динамо», но команда, претендующая на победу в чемпионате, не должна проигрывать «Уралу». Считаю, что в чемпионате России есть конкуренция, тем более что «Зенит» не виноват в том, что «Динамо» играет чуть хуже, а «Спартак» играет просто плохо. Это проблема не «Зенита», а всех остальных. «Зенит» — отличный раздражитель. Остальным надо начать лучше играть в футбол.

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Все комментарии
альсато
альсато
01 мая в 14:24
что тут говорить..Зенит выиграл первенство-ПО ПРАВУ!..ну во первых ( и главное)-тренерский штаб самый долговечный (на сегодня) в РПЛ!...Есть чем возразить?..во вторых-подбор легионеров качественный! (по позициям)..и в третьих-что не мало важно, от секьюрети до генерального работают как ОДНА КОМАНДА!
ARMENIAN
ARMENIAN
01 мая в 13:52
в целом соглашусь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 мая в 13:40
Почитал комментарии, которые "уничтожают" г-на Губерниева как специалиста футбола и как человека. Поверьте, его краткое, я бы сказал даже кратчайшее мнение по поводу чемпионства "Зенита" адекватное и соответствует действительности. И по поводу матча "Динамо - Урал " Дмитрий прав. Он был очень важным для москвичей, так как в случае их победы, а также неудачи "Зенита" в матче с крепким "Локомотивом" у них оставался шанс на преследование петербургской команды. Но один из главных матчей "Динамо" проиграло. Именно в таких встречах и нужно играть на победу, стиснув зубы и закусив удила. Не получилось - следовательно, ещё рано думать о чемпионстве.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 12:40
Ух якая логика у веслогрёба !)
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
01 мая в 11:48
долб-ёб Всея Руси!это должно быть на футболке!
1 984
1 984
01 мая в 11:35
Раздражитель - правильное слово.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 11:26
А что еще мог сказать Дима??? Его карман ГАЗПРОМ не забывает, вот он и стелется. Дай другим такие же возможности как у Питера, вряд ли Зенит так часто чемпионил бы.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
01 мая в 10:59, ред.
просто Губошлепу лишь бы чего сказать! Мне кажется это хорошо что когда условная команда с низов может навязать борьбу команде из верхней части!
Вас с Победой! Как бы я не любил Зенит но болелы здесь не при чем!
lotsman
lotsman
01 мая в 10:47, ред.
Интересное заявление, раз претендуют на первенство, то не должны проигрывать Уралу. А Урал что? Показатель дна? По моему они вчера играли гораздо лучше Динамо.

По-моему с любой командой надо играть как в полную силу. Интрига чемпионства умерла, а жаль. Зато теперь есть интрига второго места. Если Армейцы сегодня проходят Ахмат, то в трёх оставшихся матчах получается интересный расклад. У Динамо игра с Сочи дома и Локомотивом в гостях. У Армейцев с Сочи дома и Краснодаром в гостях. А у Сочи и с Армейцами и с Динамо, в гостях.

Худшее положение у Сочи. У них оба трудных матча на выезде. и третий матч с Нижним, а Н.Н. надо уходить от стыковых матчей. Хотя у Динамо Крылья и у Армейцев Ростов, тоже не подарки. К тому же у Динамо Крылья на выезде. Финальная часть чемпионата обещает быть интересной.
Cat01
Cat01
01 мая в 10:35
Всем надо играть лучше
berda2003
berda2003
01 мая в 10:19
главный раздражитель 61@бол губернием, задолбал своим гавканьем на тв...
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 09:43
Комментатор Всея Руси заговорил, без него не разобраться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 09:37
Зенит не простил ошибки Динамо. Только и всего...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
01 мая в 09:37
Губерниев "отлично" разбирается в футболе, остальным есть к чему стремится. Просто в ослабленном РПЛ, вместе с ушедшими легами другие клубы были еще хуже, а в ЕК у Зенита очередное 4 место будет, если допустят наши клубы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 09:33
Зенит тоже ошибается!
David Young
David Young ответ Матвей Симонов (раскрыть)
01 мая в 09:33
Здравствуйте. Нет, они остаются. Однако отмечу что в начале каждого месяца у команд снова ноль баллов.
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