Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.
«Зенит» лучше всех играет в футбол, хотим мы этого или нет. Я надеялся на «Динамо», но команда, претендующая на победу в чемпионате, не должна проигрывать «Уралу». Считаю, что в чемпионате России есть конкуренция, тем более что «Зенит» не виноват в том, что «Динамо» играет чуть хуже, а «Спартак» играет просто плохо. Это проблема не «Зенита», а всех остальных. «Зенит» — отличный раздражитель. Остальным надо начать лучше играть в футбол.
По-моему с любой командой надо играть как в полную силу. Интрига чемпионства умерла, а жаль. Зато теперь есть интрига второго места. Если Армейцы сегодня проходят Ахмат, то в трёх оставшихся матчах получается интересный расклад. У Динамо игра с Сочи дома и Локомотивом в гостях. У Армейцев с Сочи дома и Краснодаром в гостях. А у Сочи и с Армейцами и с Динамо, в гостях.
Худшее положение у Сочи. У них оба трудных матча на выезде. и третий матч с Нижним, а Н.Н. надо уходить от стыковых матчей. Хотя у Динамо Крылья и у Армейцев Ростов, тоже не подарки. К тому же у Динамо Крылья на выезде. Финальная часть чемпионата обещает быть интересной.
По-моему с любой командой надо играть как в полную силу. Интрига чемпионства умерла, а жаль. Зато теперь есть интрига второго места. Если Армейцы сегодня проходят Ахмат, то в трёх оставшихся матчах получается интересный расклад. У Динамо игра с Сочи дома и Локомотивом в гостях. У Армейцев с Сочи дома и Краснодаром в гостях. А у Сочи и с Армейцами и с Динамо, в гостях.
Худшее положение у Сочи. У них оба трудных матча на выезде. и третий матч с Нижним, а Н.Н. надо уходить от стыковых матчей. Хотя у Динамо Крылья и у Армейцев Ростов, тоже не подарки. К тому же у Динамо Крылья на выезде. Финальная часть чемпионата обещает быть интересной.