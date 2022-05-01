Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ .

«Зенит» лучше всех играет в футбол, хотим мы этого или нет. Я надеялся на «Динамо», но команда, претендующая на победу в чемпионате, не должна проигрывать «Уралу». Считаю, что в чемпионате России есть конкуренция, тем более что «Зенит» не виноват в том, что «Динамо» играет чуть хуже, а «Спартак» играет просто плохо. Это проблема не «Зенита», а всех остальных. «Зенит» — отличный раздражитель. Остальным надо начать лучше играть в футбол.