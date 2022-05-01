Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кечинов: «За результат „Спартака“ в матче с „Крыльями“ беспокойно»

01 мая 2022, 12:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В первую очередь, хочется увидеть красивый и атакующий футбол, где будет забито много голов. «Крылья» — очень симпатичная команда, видно, что есть поставленная игра. Если говорить о прогнозе, то соперник — очень приличная команда. Фаворитом, наверное, не считается, но крови попортит очень много. За результат немного беспокойно.

Все новости
Мостовой: «Никто не ожидал такой игры от „Вильярреала“»
Сегодня, 00:30
Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева
Вчера, 22:50
Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»
Вчера, 19:11
Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»
Вчера, 16:18
Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ
Вчера, 15:57
Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»
Вчера, 09:47
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 14:43
Будем посмотреть, нечго беспокоиться..
ОПС
ОПС
01 мая в 13:58
Должен быть хороший футбол.
yrasikos22
yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
01 мая в 13:26
И всё равно на то что юбилейный сезон провален..
Caniggia
Caniggia
01 мая в 13:23
Не беспокойся, Валерон! Стыки, скорее всего, ради Спартака будут играть 15-я и 16-я команды, а в РПЛ будет 18 команд. Они то это уже знают. Так что сыграют на расслабоне, иногда делая пробежки трусцой. Ну а Крылья приедут играть в футбол и получать удовольствие от него.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 13:14
Кечинов: «За результат „Спартака“ в матче с „Крыльями“ беспокойно».
На данный момент времени это можно сказать, что очень даже актуально. Ввиду того какой футбол сейчас показывает сам Спартак и то как начали играть те команды которые борятся за место в РПЛ . Тот момент когда можно сказать, никто не хотел умирать. Сегодняшний матч с Крыльями может дать ответы на многие вопросы, того что творится внутри клуба Спартак и его реальных возможностей попадание в зону турбулентности стыковых матчей. Но думаю до этого не дойдёт. В любом случае сегодня будет тяжёлый матч для обеих команд, и почему-то мне кажется будет забито много мячей с обеих сторон. Самое главное показать болельщикам достойную игру и дать веру в светлое будущее. И пусть победит сильнейший , а матч прошёл без эксцессов и травм.
Всем Добра и с Праздником 1-го Мая !!!
mihaluch
mihaluch
01 мая в 13:08
А Спартаку в этом сезоне чемпионат по х...
lotsman
lotsman
01 мая в 13:05
Матч должен быть хорошим. Если Спартак будет играть в своё удовольствие, не взирая на таблицу, он победит.
shlomo
shlomo
01 мая в 12:59
Крылья это команда, которая умеет играть в футбол, пытается разнообразно атаковать. Думаю, что они постараются не отдать мяч Спартаку, не играть откровенно вторым номером. Самарцы идут на седьмом месте, им терять абсолютно нечего, поэтому они могут играть в свою игру.

Ну а так что, всего четыре тура осталось до конца, и так сложилось, что Спартак находится всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Москвичам надо одержать победу в этой игре, чтобы не было ненужного давления – необходимо обезопасить себя от борьбы за выживание в год столетия клуба. На этот матч приглашены ветераны, будет чествование перед игрой, что накладывает дополнительную ответственность на команду.
makkie
makkie
01 мая в 12:58
Лично я абсолютно спокоен.
Вылет из РПЛ Спартаку не грозит в свете изменений по переходным матчам, а то что теряем очки с НН, Краснодаром и Рубином - к этому многие привыкли и воспринимают как данность. Потерей меньше, потерей больше.

Радует, что сегодня в соперниках играющие Крылья, так что матч должен быть интересным и результативным. Жду хорошего футбола!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 