Кечинов: «За результат „Спартака“ в матче с „Крыльями“ беспокойно».

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
В первую очередь, хочется увидеть красивый и атакующий футбол, где будет забито много голов. «Крылья» — очень симпатичная команда, видно, что есть поставленная игра. Если говорить о прогнозе, то соперник — очень приличная команда. Фаворитом, наверное, не считается, но крови попортит очень много. За результат немного беспокойно.
На данный момент времени это можно сказать, что очень даже актуально. Ввиду того какой футбол сейчас показывает сам Спартак и то как начали играть те команды которые борятся за место в РПЛ . Тот момент когда можно сказать, никто не хотел умирать. Сегодняшний матч с Крыльями может дать ответы на многие вопросы, того что творится внутри клуба Спартак и его реальных возможностей попадание в зону турбулентности стыковых матчей. Но думаю до этого не дойдёт. В любом случае сегодня будет тяжёлый матч для обеих команд, и почему-то мне кажется будет забито много мячей с обеих сторон. Самое главное показать болельщикам достойную игру и дать веру в светлое будущее. И пусть победит сильнейший , а матч прошёл без эксцессов и травм.
Всем Добра и с Праздником 1-го Мая !!!
На данный момент времени это можно сказать, что очень даже актуально. Ввиду того какой футбол сейчас показывает сам Спартак и то как начали играть те команды которые борятся за место в РПЛ . Тот момент когда можно сказать, никто не хотел умирать. Сегодняшний матч с Крыльями может дать ответы на многие вопросы, того что творится внутри клуба Спартак и его реальных возможностей попадание в зону турбулентности стыковых матчей. Но думаю до этого не дойдёт. В любом случае сегодня будет тяжёлый матч для обеих команд, и почему-то мне кажется будет забито много мячей с обеих сторон. Самое главное показать болельщикам достойную игру и дать веру в светлое будущее. И пусть победит сильнейший , а матч прошёл без эксцессов и травм.
Всем Добра и с Праздником 1-го Мая !!!
Ну а так что, всего четыре тура осталось до конца, и так сложилось, что Спартак находится всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Москвичам надо одержать победу в этой игре, чтобы не было ненужного давления – необходимо обезопасить себя от борьбы за выживание в год столетия клуба. На этот матч приглашены ветераны, будет чествование перед игрой, что накладывает дополнительную ответственность на команду.
Ну а так что, всего четыре тура осталось до конца, и так сложилось, что Спартак находится всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Москвичам надо одержать победу в этой игре, чтобы не было ненужного давления – необходимо обезопасить себя от борьбы за выживание в год столетия клуба. На этот матч приглашены ветераны, будет чествование перед игрой, что накладывает дополнительную ответственность на команду.
Вылет из РПЛ Спартаку не грозит в свете изменений по переходным матчам, а то что теряем очки с НН, Краснодаром и Рубином - к этому многие привыкли и воспринимают как данность. Потерей меньше, потерей больше.
Радует, что сегодня в соперниках играющие Крылья, так что матч должен быть интересным и результативным. Жду хорошего футбола!
Вылет из РПЛ Спартаку не грозит в свете изменений по переходным матчам, а то что теряем очки с НН, Краснодаром и Рубином - к этому многие привыкли и воспринимают как данность. Потерей меньше, потерей больше.
Радует, что сегодня в соперниках играющие Крылья, так что матч должен быть интересным и результативным. Жду хорошего футбола!