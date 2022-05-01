Кечинов: «За результат „Спартака“ в матче с „Крыльями“ беспокойно».

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В первую очередь, хочется увидеть красивый и атакующий футбол, где будет забито много голов. «Крылья» — очень симпатичная команда, видно, что есть поставленная игра. Если говорить о прогнозе, то соперник — очень приличная команда. Фаворитом, наверное, не считается, но крови попортит очень много. За результат немного беспокойно.