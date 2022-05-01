Хын-Мин Сон: «Очень важно забивать как можно раньше, особенно дома»

Нападающий «Тоттенхэма» поделился эмоциями от матча против «Лестера» (3:1).

Всегда приятно побеждать подобным образом, забив три мяча в Премьер-лиге – это сложно. Однако сегодня мы сыграли замечательно, заслужив победу. Очень важно забивать как можно раньше, особенно дома. Мы обсуждали стандартные положения и очень много над этим трудились. Если мы не будем забивать голы, у нас начнутся трудности. В этой связи мяч Харри Кейна был крайне важен.