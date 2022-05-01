Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Хын-Мин Сон: «Очень важно забивать как можно раньше, особенно дома»

01 мая 2022, 21:40

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон поделился эмоциями от матча против «Лестера» (3:1).

Всегда приятно побеждать подобным образом, забив три мяча в Премьер-лиге – это сложно. Однако сегодня мы сыграли замечательно, заслужив победу. Очень важно забивать как можно раньше, особенно дома. Мы обсуждали стандартные положения и очень много над этим трудились. Если мы не будем забивать голы, у нас начнутся трудности. В этой связи мяч Харри Кейна был крайне важен.

Все новости
Рио Фердинанд: «Эмери заслуживает безмерного уважения»
Сегодня, 07:23
Крауч: «Луис Диас изменил ход встречи»
Сегодня, 07:20
Де Брюйне: «Гвардиола привел нас к успеху»
Вчера, 18:43
Гвардиола: «Постараемся выйти в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд»
Вчера, 18:28
Каррера: «„Спартак“ должен организовать чемпионский коридор для „Зенита“»
Вчера, 17:38
Руй Витория — о «Спартаке»: «Горько-сладкий, странный опыт работы»
Вчера, 17:15
Сортировать
Все комментарии
monah-10
monah-10
02 мая в 01:34
Ну с Ливерпулем такое не проканает, скорее: как важно не пропустить сразу, в потом еще сразу, и еще... И не забить вообще.
Отличный матч ожидается, единственный ствтусный соперник остался у Ливерпуля, но соперник "ватный", скорее с волками матч будет сложнее чем с Тотемом. Результат ясен заранее.
Elliada
Elliada
01 мая в 22:12
Отнимите очки у Ливерпуля
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
01 мая в 21:54
Арсенал тоже выиграл.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 21:46
Красивый гол забил.
Птица Феникс
Птица Феникс
01 мая в 21:44
Ну да.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 21:43
Кто бы спорил...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 