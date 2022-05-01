Капелло: «Семак — великий тренер»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне.
Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете.
Для «Баварии» завоёвывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд.
Ну а так что, Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, 1 – помощником, 4 – как главный. Зенит завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории, а также четвертый раз подряд. При всех минусах, в РПЛ его тренерства хватает с лихвой. он не выдающийся тренер. но достаточно хорошего уровня.
Жаль что конкуренцию никто не может организовать. Ну а ребята играют, а не Зарема-Барбару устраивают каждый раз.
Спасибо Сергею Богдановичу за очередное золото. Что будет дальше — мы не знаем, но нет сомнений, что главный тренер Зенита и его штаб обязательно придумают, как побеждать. А самое офигенное, что Богданыч оформил каре из титулов с Зенитом подряд в качестве главного тренера, и повторил достижения Романцева за Спартак. Круче их двоих в российском чемпионате теперь нет никого.
Ну а так что, Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, 1 – помощником, 4 – как главный. Зенит завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории, а также четвертый раз подряд. При всех минусах, в РПЛ его тренерства хватает с лихвой. он не выдающийся тренер. но достаточно хорошего уровня.
Жаль что конкуренцию никто не может организовать. Ну а ребята играют, а не Зарема-Барбару устраивают каждый раз.
Спасибо Сергею Богдановичу за очередное золото. Что будет дальше — мы не знаем, но нет сомнений, что главный тренер Зенита и его штаб обязательно придумают, как побеждать. А самое офигенное, что Богданыч оформил каре из титулов с Зенитом подряд в качестве главного тренера, и повторил достижения Романцева за Спартак. Круче их двоих в российском чемпионате теперь нет никого.