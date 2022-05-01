Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Капелло: «Семак — великий тренер»

01 мая 2022, 12:01

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне.

Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете.

Для «Баварии» завоёвывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд.

Все новости
Крауч: «Луис Диас изменил ход встречи»
Сегодня, 07:20
Де Брюйне: «Гвардиола привел нас к успеху»
Вчера, 18:43
Гвардиола: «Постараемся выйти в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд»
Вчера, 18:28
Каррера: «„Спартак“ должен организовать чемпионский коридор для „Зенита“»
Вчера, 17:38
Руй Витория — о «Спартаке»: «Горько-сладкий, странный опыт работы»
Вчера, 17:15
Модрич: «Мы должны показать всем, что „Реал“ — лучший клуб в мире»
Вчера, 16:32
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 23:30
Это дон Фабио авансом...
По широте итальянской души...
Комплиментарно....
Большой человек - щедрые комплименты.....
Веня диктов
Веня диктов
01 мая в 22:24
Величайший!!! От себя,Богданыч сбрей бороду.Тёбе это не идёт
НикСта63
НикСта63
01 мая в 18:48
Великий - это Анчелотти, а Семак хороший российский тренер. При всём уважении лично к нему.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Naherger (раскрыть)
01 мая в 14:41
Почему тогда Манчини и Луческу не стали чемпионами? Да и Адвокаат, Спалетти и Боаш не были каждый год чемпионами, хотя, бесспорно, результаты в Европе у них были отличные и очень хорошие.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 14:10
Да, я тоже думаю- надо простить.
Naherger
Naherger
01 мая в 14:07
Если выиграет чемп со Спартаком,я может и соглашусь,чт он ХОРОШИЙ тренер. А пока... Кто угодно выиграет с газпромом
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
01 мая в 13:51
Лёве простительно! Бывает))
ARMENIAN
ARMENIAN
01 мая в 13:51
начинается...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 13:40
Ну это он преувеличил так преувеличил,наверное денег тому должен!!! 😜
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 13:27
Моё Почтение, Уважаемый!!!
И Вас с Первомаем!!! Конечно не помнит, возраст. Мне, это напомнило слова Л.В.Лещенко, когда он, назвал Грулёва- игроком европейского класса....
Птица Феникс
Птица Феникс
01 мая в 13:23
Ну и нет.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
01 мая в 13:03
Приветствую!Круче только газпром)) Поздравляю!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
01 мая в 13:03
Фабио забыл на календаре месяц поменять. Сегодня 1 мая, а не 1 апреля.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
01 мая в 12:57
Приветствую! С Первомаем!Фабио просто не знает или не помнит кто дрючил))
STVA 1
STVA 1
01 мая в 12:56
Ждем Серёгу в Фиорентине!!!)))
Capral
Capral ответ swed27 (раскрыть)
01 мая в 12:46
А они просто известные. Ну, не могут же все быть великими.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 12:41
Великим его не стоит называть
shlomo2
shlomo2
01 мая в 12:38
Ну по поводу "великого" это он немного погорячился...:)

Ну а так что, Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, 1 – помощником, 4 – как главный. Зенит завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории, а также четвертый раз подряд. При всех минусах, в РПЛ его тренерства хватает с лихвой. он не выдающийся тренер. но достаточно хорошего уровня.

Жаль что конкуренцию никто не может организовать. Ну а ребята играют, а не Зарема-Барбару устраивают каждый раз.

Спасибо Сергею Богдановичу за очередное золото. Что будет дальше — мы не знаем, но нет сомнений, что главный тренер Зенита и его штаб обязательно придумают, как побеждать. А самое офигенное, что Богданыч оформил каре из титулов с Зенитом подряд в качестве главного тренера, и повторил достижения Романцева за Спартак. Круче их двоих в российском чемпионате теперь нет никого.
ОПС
ОПС
01 мая в 12:37
Не все так очевидно.
санек002
санек002 ответ swed27 (раскрыть)
01 мая в 12:34
ГАЗПРОМ ВЕЛИКИЙ СПОНСОР!
Devjatiy
Devjatiy
01 мая в 12:31
Никто в России так не унижал спартак, как Семак.
swed27
swed27
01 мая в 12:30
Если Семак - великий тренер то кто ж тогда Клопп Гвардиола и Эмери?
Capral
Capral
01 мая в 12:26
Деменция, однако.... Интересно, все те, кто дрючили Зенит ежегодно в Европе в ЛЧ- разделяют мнение Фабио....?
Caniggia
Caniggia
01 мая в 12:20
О-о, ну всё, это приговор, старичок Фабио! Видимо, маразм уже подкрался в старости и до дурдома недалеко!
9c9pww3648me
9c9pww3648me
01 мая в 12:05
Он просто физрук.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 12:03, ред.
Газпром, - Велик !)
Бавария - Зенит , братья близнецы !)
Формула Удач Проста ,
💰 💰 💰 + 💰 💰 💰 = Успех !!!) 🏆 🥇 🏆
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 