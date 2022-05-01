Капелло: «Семак — великий тренер»

Бывший тренер сборной России высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне.

Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете.