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Клопп: «„Ливерпуль“ нацелен на квадрупл»

вчера, 18:27

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда стремится к квадруплу в этом сезоне.

Это не угроза, но мы только начали. На данный момент мы действительно нацелены [на квадрупл].

Мы не можем ждать 10 лет, чтобы оставить воспоминания о себе, нужно сделать это сейчас и получить удовольствие.

Не знаем, выиграем ли мы что-нибудь, но на данный момент мы попытаемся выжать из этого сезона все, что возможно.

Клопп имеет наивысший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля».

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
вчера в 23:12
После того как Бавария обжижилась я только за.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:06
Даже страшно на ветку было заходить...
Оказалось...не так страшен квадрупл как его малюют....
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 22:22
.
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 22:20
Твоё лицо, когда уж очень хочется квадрупл, а впереди Челси и МС:
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:19
Клопп правильно делает,надо давить на Сити,они полюбому ошибутся и ничейка одна будет!
Сити ещё и про Мадрид надо думать,как бы там не вылететь!
Но в любом случае желаю Ливеру сделать домашний требл
ЛЧ пусть оставят Реалу-так будет лучше!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 21:54
А квадрупл вы не хотите?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:38
Я только ЗА!!! Удачи ребятам!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:18
Только удача!
dok66
dok66
вчера в 19:55
Это было бы здорово ! На века !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:51
Серьезное заявление. Остается только пожелать ему удачи!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:50
Вполне может. и в ЛЧ, и в КА по одному матчу. Никто их ломать в этих играх не станет. Единственное, неприятное что токсичная часть фанов проснется и в этот раз не угомонится)
karnager
karnager ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 19:25
Нет, Дзюба разделся и сделал дело на эту новость
David Young
David Young ответ Over 9000 (раскрыть)
вчера в 19:25
Урон больше девяти тысяч?
David Young
David Young ответ Over 9000 (раскрыть)
вчера в 19:24
)
shlomo
shlomo ответ Over 9000 (раскрыть)
вчера в 19:23
Это усиление, найденное в серии видеоигр Quake....:))) а вот при активации он заставляет игрока наносить больше урона своим врагам....
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:22
А может они в клетке?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:22
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола окончательно решил, что команда добъётся квадруплу в этом сезоне.
Клопп пусть отдыхает.
bsww
bsww
вчера в 19:15
А потом суперкубок Англии, суперкубок Европы и клубный ЧМ
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:14
Мы верим.
Over 9000
Over 9000
вчера в 19:13
QUAD DAMAGE
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:12
Посмотрим что получится
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:12, ред.
Клопп: «„Ливерпуль“ нацелен на квадрупл».

Это не угроза, но мы только начали. На данный момент мы действительно нацелены [на квадрупл].

Мы не можем ждать 10 лет, чтобы оставить воспоминания о себе, нужно сделать это сейчас и получить удовольствие.

Ничего личного, но это сейчас выглядит именно так !)
Gahi
Gahi
вчера в 19:11
А в это время Дзюба в костюме Дэдпула, сильно задумался над словами Юргена Клоппа, что его команда стремиться к "Квадруплу" и ждать 10 лет не собирается.
David Young
David Young
вчера в 19:08
Посмотрим удастся ли им добиться такого великолепного успеха.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:07
Удачи красным!
shlomo
shlomo
вчера в 19:04
Квадрупл звучит как планета в далекой галактике, которую Клопп решил завоевать...:))) . Ну тогда, значит Пеп квадруплианец, который пытается остановить вторжение (все встало на свои места).

Даже если Ливерпуль ничего больше не выиграет, то сезон всё равно можно назвать топовым. Кубок Лиги, финал Кубка Англии, Полуфинал ЛЧ, и 2 место в АПЛ. Если б в начале сезона фанам Ливерпуля сказали, что команда добьётся таких результатов, то почти все были бы довольны.

Насколько я помню Юрген перед сезоном говорил, что команда будет или попытается бороться за победу во всех соревнованиях в которых будет участвовать. Так что, он просто повторил свои мысли но другими словами.

УДАЧИ. ФАРТА. ВЕЗЕНИЯ. Пусть все получится!!!!!!
GHОSТ
GHОSТ
вчера в 19:03
Вполне реально.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:51
Четырех зайцев не поймать.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:48
МС сильнее, но и Клопп хорош... Красота...
beefs
beefs
вчера в 18:45
Аппетит приходит во время еды...
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