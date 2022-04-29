Клопп: «„Ливерпуль“ нацелен на квадрупл».

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что команда стремится к квадруплу в этом сезоне.

Это не угроза, но мы только начали. На данный момент мы действительно нацелены [на квадрупл].

Мы не можем ждать 10 лет, чтобы оставить воспоминания о себе, нужно сделать это сейчас и получить удовольствие.

Не знаем, выиграем ли мы что-нибудь, но на данный момент мы попытаемся выжать из этого сезона все, что возможно.