Клопп: «„Ливерпуль“ нацелен на квадрупл».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда стремится к квадруплу в этом сезоне.
Это не угроза, но мы только начали. На данный момент мы действительно нацелены [на квадрупл].
Мы не можем ждать 10 лет, чтобы оставить воспоминания о себе, нужно сделать это сейчас и получить удовольствие.
Не знаем, выиграем ли мы что-нибудь, но на данный момент мы попытаемся выжать из этого сезона все, что возможно.
Клопп имеет наивысший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля».
Даже если Ливерпуль ничего больше не выиграет, то сезон всё равно можно назвать топовым. Кубок Лиги, финал Кубка Англии, Полуфинал ЛЧ, и 2 место в АПЛ. Если б в начале сезона фанам Ливерпуля сказали, что команда добьётся таких результатов, то почти все были бы довольны.
Насколько я помню Юрген перед сезоном говорил, что команда будет или попытается бороться за победу во всех соревнованиях в которых будет участвовать. Так что, он просто повторил свои мысли но другими словами.
УДАЧИ. ФАРТА. ВЕЗЕНИЯ. Пусть все получится!!!!!!
Даже если Ливерпуль ничего больше не выиграет, то сезон всё равно можно назвать топовым. Кубок Лиги, финал Кубка Англии, Полуфинал ЛЧ, и 2 место в АПЛ. Если б в начале сезона фанам Ливерпуля сказали, что команда добьётся таких результатов, то почти все были бы довольны.
Насколько я помню Юрген перед сезоном говорил, что команда будет или попытается бороться за победу во всех соревнованиях в которых будет участвовать. Так что, он просто повторил свои мысли но другими словами.
УДАЧИ. ФАРТА. ВЕЗЕНИЯ. Пусть все получится!!!!!!