Конте: «Хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте порассуждал о своих планах.
Поговорим о моем будущем после окончания сезона. Меня всё устраивает здесь, но я люблю амбиции.
Я хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место.
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте порассуждал о своих планах.
Поговорим о моем будущем после окончания сезона. Меня всё устраивает здесь, но я люблю амбиции.
Я хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место.
А в ЛЧ команды Конте очень слабо играют.
А в ЛЧ команды Конте очень слабо играют.
А тут отличный намек, что он открыт для щедрых предложений.
А тут отличный намек, что он открыт для щедрых предложений.
Ну максимум за четвёртое место.
Ну максимум за четвёртое место.
Никакие трофеи здесь не выиграть.
Никакие трофеи здесь не выиграть.