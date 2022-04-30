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Конте: «Хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место»

сегодня, 13:56

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте порассуждал о своих планах.

Поговорим о моем будущем после окончания сезона. Меня всё устраивает здесь, но я люблю амбиции.

Я хочу бороться за трофеи, а не только за шестое-восьмое место.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 15:44
Кубок Ауди может и выйграешь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:22
Ну так борись, а не отбывай!
Gahi
Gahi
сегодня в 14:40
Есть возможность отличиться с командой "Тоттенхэма", дерзайте Антонио Конте!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:39
Ну, тогда в ПСЖ, там каждый сезон будет борьба за Лигу 1 ПСЖ против ПСЖ
А в ЛЧ команды Конте очень слабо играют.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:38
С Тоттенхэмом на призовое место трудно рассчитывать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:37
Можно и так))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:24
Небольшая нотка истерики в заявлении
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:18
Правильное желание.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:17
Всё в его руках
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:12
"Лояльность" и Конте - это две противоположности. Конте даже при удачной трансферной компании всегда не забывает напомнить журналистам, что владельцы могли бы сработать лучше.

А тут отличный намек, что он открыт для щедрых предложений.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:06
Тогда жди когда в Реал возьмут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:05
Сам же шёл бороться за такие места подписав контракт с «Тоттенхэмом».
Ну максимум за четвёртое место.
протон
протон
сегодня в 13:57
Конте: когда уже мне заплатят мою неустойку.

Никакие трофеи здесь не выиграть.
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