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Агент Карреры оценил вероятность возвращения тренера в «Спартак»

вчера, 16:35

Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, оценил шансы наставника на возвращение в клуб.

По поводу слов Карреры, сейчас его возвращение в «Спартак» невозможно. На данный момент все размышления по данному поводу неактуальны.

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Все комментарии
hagxkvdj43b7
hagxkvdj43b7
вчера в 20:45
А оставались какие-то сомнения, даже после его "слов"?
"Разумеется, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Да хоть через год. С удовольствием!"
Т.е. не раньше года, и это только на словах. А на деле окажется, что перспектива работы за пределами местной страны, что подразумевает в принципе какое-либо развитие, затмит даже самое любящее сердце, особенно в наличии которого у Карреры многие сильно сомневаются.
112910415
112910415
вчера в 18:20
суета сует
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:20
    ABir
    ABir
    вчера в 17:20
    А его кто-то уже зовет?
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 17:19
    агент Федуна Зарема думаю против
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:18
    Неактуальны потому, что заработал в России бабла немеренно кстати деньги налогоплательщиков а теперь духа не хватает приехать в Россию, скоро все на коленях приползёте гады и твари.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:05
    жаль ждать нечего
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:40
    Агент карьеры Карреры...
    beefs
    beefs
    вчера в 16:38
    сейчас очень трудно что то планировать...
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