Агент Карреры оценил вероятность возвращения тренера в «Спартак»

Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» , оценил шансы наставника на возвращение в клуб.

По поводу слов Карреры, сейчас его возвращение в «Спартак» невозможно. На данный момент все размышления по данному поводу неактуальны.