Агент Карреры оценил вероятность возвращения тренера в «Спартак»

Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, оценил шансы наставника на возвращение в клуб.
По поводу слов Карреры, сейчас его возвращение в «Спартак» невозможно. На данный момент все размышления по данному поводу неактуальны.
"Разумеется, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Да хоть через год. С удовольствием!"
Т.е. не раньше года, и это только на словах. А на деле окажется, что перспектива работы за пределами местной страны, что подразумевает в принципе какое-либо развитие, затмит даже самое любящее сердце, особенно в наличии которого у Карреры многие сильно сомневаются.
"Разумеется, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Да хоть через год. С удовольствием!"
Т.е. не раньше года, и это только на словах. А на деле окажется, что перспектива работы за пределами местной страны, что подразумевает в принципе какое-либо развитие, затмит даже самое любящее сердце, особенно в наличии которого у Карреры многие сильно сомневаются.